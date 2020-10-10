雙十國慶解放軍軍演又來！　黃、渤海連兩日發航行警告

▲中共解放軍近月除時有戰機擾台，也密集於渤海、黃海、東海、男海等地執行軍演等軍事任務。圖為解放軍東部戰區海軍演訓畫面。（圖／解放軍東部戰區官方微博）

記者陳政錄／綜合報導

大陸「十一」長假結束，適逢我舉辦「雙十」國慶大會，中共解放軍於四大海域的密集軍事演習有重啟趨勢。據秦皇島海事局10日最新通報的兩起航警訊息，渤海將於10月11日至10月13日、10月12日至10月14日，於兩個海域執行軍事任務，禁止任何船隻及人員進入。

這是繼大連海事局9日一口氣發布兩起航警訊息後，隔一日再有大陸地方海事局發布兩起航行警告，等於連續2日發布了4起軍事任務執行訊息，顯示解放軍軍演頻率不減。

▲解放軍海軍航空兵某部日前組織多機種、長航時、跨晝夜飛行訓練。（圖／翻攝解放軍報）

據秦皇島海事局10日通報冀航警0308，10月11日至10月13日，每日8時至18時在公告所示4點連線所圍海域範圍內，執行軍事任務；另冀航警0309，10月12日00時至10月14日24時，在公告所示4點連線所圍海域範圍內，執行軍事任務，禁止任何船隻及人員進入。

另大連海事局9日通報的遼航警0206、遼航警0207顯示，解放軍將分別於渤海海峽黃海北部標示地點、黃海北部相關地點，分別於10月9日16時至10月16日16時、10月9日18時至15日12時執行軍事任務。

除此之外，今日上午雙十國慶大會，正以「民主台灣、自信前行」為主軸盛大登場時，亦有消息指出，連續多日擾台的解放軍機，上午再有兩度侵擾我西南空域，空軍照例廣播驅離。這不僅是10月以來，共機第8、9次擾台防空識別區，也顯示今年共機擾台次數達到223架次。

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