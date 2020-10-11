法國2架飛機相撞！　觀光飛機墜無人郊外「5人全罹難」

▲飛機分別墜毀民宅旁的圍籬及數百公尺外無人郊區。（圖／翻攝自推特「@fl360aero」）

文／中央社法國勒恩10日綜合外電報導

地方政府表示，一架觀光飛機與一架微型飛機今天下午在法國西部相撞後墜毀，機上5人悉數罹難。

地方政府官員塞吉耶（Nadia Seghier）告訴法新社，搭載2人的那架微型飛機與機上有3人的那架DA40觀光飛機，於下午約4時30分（台灣晚間10時30分）在法國中西部安德爾-羅亞爾省（Indre-et-Loire）羅希（Loches）上空相撞。

塞吉耶說：「（那架微型飛機）掉落在一棟民宅周邊的圍籬上，未造成其他人員受傷；（那架DA40）墜落在數百公尺外無人居住地區。涉及的5人全部罹難。」

約50名消防隊員獲報後馳抵墜機事故現場，約30名憲兵在現場周邊，設立路障指揮車輛繞道行駛。

當局尚未公布罹難者身分以及撞機事故原因等詳情。羅希警方已接手展開事故調查。