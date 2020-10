中國施壓激怒印度！使館外「掛滿台灣國慶海報」現場畫面曝光

▲在中國駐新德里大使館外的路燈柱和路樹上,貼著祝賀中華民國國慶日快樂的海報。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合報導

中國駐印度大使館施壓當地媒體報導台灣國慶的舉動,如今看來是造成反效果。根據印度獨立記者考爾(Aditya Raj Kaul)10日凌晨在推特PO出的畫面,可見中國駐新德里大使館外的路樹、路燈柱,都掛上台灣國慶海報。

考爾指出,中國駐印度大使館曾強烈要求不要報導台灣國慶日消息,但如今來到中國駐印度大使館外的街道,許多地方都出現祝福台灣國慶快樂的海報,就連處於高度戒備的恰納克雅普里(Chanakyapuri)使館區也能見到。

依據影像,海報下方標註著印度執政黨「印度人民黨」(BJP)發言人巴加(Tajinder Pal Singh Bagga)的名字。

考爾進一步提到,印度網路如今出現許多對台友好的祝福,以及對中國和中國國家主席習近平的不滿聲浪,「印度媒體從來沒有、也永遠不會向中國共產政權投降。」他也說,這對中國來說相當難堪,甚至還有人主張,要把中國大使館所在的和平大道(Shantipath)改名為達賴喇嘛大道(Dalai Lama Path)。

此前,印度主流報章印度快報(Indian Express)、政治家日報(The Statesman)這兩家主流媒體刊登全版的雙十國慶廣告,當地Zee News電視台還播送長達25分鐘的台灣專題報導,介紹台灣的經濟與在新冠肺炎期間的防疫成就,但卻引來中國駐印使館的抗議與警告,要求遵守「一中原則」。不過,印度媒體人和網友隨即回嗆,要中國別威脅印度媒體。

More photographs of posters outside Embassy of People’s Republic of #China in New Delhi, India wishing #Taiwan a Happy National Day. This is a diplomatic area in Central Delhi. Indian social media has been flooded with good wishes for Taiwan and anger for Xi Jinping and China. pic.twitter.com/lWCiAn4n0h