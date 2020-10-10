中國施壓激怒印度！使館外「掛滿台灣國慶海報」現場畫面曝光

▲在中國駐新德里大使館外的路燈柱和路樹上，貼著祝賀中華民國國慶日快樂的海報。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

中國駐印度大使館施壓當地媒體報導台灣國慶的舉動，如今看來是造成反效果。根據印度獨立記者考爾（Aditya Raj Kaul）10日凌晨在推特PO出的畫面，可見中國駐新德里大使館外的路樹、路燈柱，都掛上台灣國慶海報。

考爾指出，中國駐印度大使館曾強烈要求不要報導台灣國慶日消息，但如今來到中國駐印度大使館外的街道，許多地方都出現祝福台灣國慶快樂的海報，就連處於高度戒備的恰納克雅普里（Chanakyapuri）使館區也能見到。

依據影像，海報下方標註著印度執政黨「印度人民黨」（BJP）發言人巴加（Tajinder Pal Singh Bagga）的名字。

考爾進一步提到，印度網路如今出現許多對台友好的祝福，以及對中國和中國國家主席習近平的不滿聲浪，「印度媒體從來沒有、也永遠不會向中國共產政權投降。」他也說，這對中國來說相當難堪，甚至還有人主張，要把中國大使館所在的和平大道（Shantipath）改名為達賴喇嘛大道（Dalai Lama Path）。

此前，印度主流報章印度快報（Indian Express）、政治家日報（The Statesman）這兩家主流媒體刊登全版的雙十國慶廣告，當地Zee News電視台還播送長達25分鐘的台灣專題報導，介紹台灣的經濟與在新冠肺炎期間的防疫成就，但卻引來中國駐印使館的抗議與警告，要求遵守「一中原則」。不過，印度媒體人和網友隨即回嗆，要中國別威脅印度媒體。