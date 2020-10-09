面對中國脅迫　蕭美琴：美國與盟友支持更形重要

▲駐美代表蕭美琴。（圖／記者李毓康攝）



文／中央社記者江今葉華盛頓8日專電

駐美代表蕭美琴投書「國家利益」表示，面對中國無所不在的軍事、經濟和政治脅迫，台灣承受巨大壓力。來自美國和理念相近國家的明確與具體支持，比以往任何時候都更重要。

國慶前夕，美國外交及安全期刊「國家利益」雜誌（The National Interest）今天刊登蕭美琴以「台灣的韌性彰顯自由與民主力量」為題的專文。

蕭美琴指出，印太區域迅速演變的地緣戰略環境，使台海現狀更加複雜。站在對抗中國軍事威嚇日益增長的最前線，台灣積極尋求不對稱戰力以遏制中國解放軍進犯，捍衛得之不易的民主生活。

對於美國在「台灣關係法」和「六項保證」的基礎上，堅守對台灣的安全承諾，她表達感謝之意，也感謝美國政府對台軍售常態化，包括售台F-16V戰鬥機，有助台灣提高防禦周邊領空能力，抵禦入侵的中國解放軍戰機。面對印太區域艱鉅的挑戰，台灣也會繼續尋求與美國的安全合作。

對於美國國會數十年來作為推動美台關係發展的動力，兩黨一致且強而有力表達對台支持，通過多項友台法案，並呼籲推動台美雙邊貿易協定（BTA），蕭美琴也深表感謝。

在經濟方面，蕭美琴指出，今年上半年，台灣躍升為美國第9大貿易夥伴，彰顯美台經濟夥伴關係的重要性。為進一步加強雙邊經貿合作，總統蔡英文日前宣布取消市場進入的壁壘，以深化及擴大經貿關係。BTA將為美台經貿關係及加強雙方供應鏈安全，締造必要的基礎架構。

此外，做為國際社會負責任的一員，蕭美琴表示，台灣積極在人道援助及公共衛生等領域貢獻力量。台灣對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的成功和貢獻，再次凸顯將台灣納入世界衛生組織（WHO）等國際組織的必要性。

她指出，台灣除了與其他國家分享防疫措施外，還向80多國捐贈數千萬片醫療口罩、個人防護裝備及醫療器材，台灣理應在世界衛生大會（WHA）上擁有一席之地。

美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）日前訪問台灣，成為自1979年以來美國國務院訪台最高層級官員。蕭美琴指出，這次訪問不僅凸顯台美堅固穩定的夥伴關係，且為未來安全技術、能源基礎設施及全球供應鏈重組等重要議題展開討論奠定堅實的基礎。

投書指出，美台夥伴關係的重要項目包括5G安全共同宣言、加強基礎設施和市場建設合作的架構，強化數位合作，為未來提供龐大的商機。

蕭美琴表示，自由與民主是台灣DNA的一部分，這不僅構成主要及共享的價值，連結台灣與國際社會，也讓台美緊密相連。台灣會持續在全球綻放自由與民主的光芒，加強與美國和其他熱愛自由國家的合作，共同捍衛立基於規則的國際秩序，維護印太區域的和平、穩定與繁榮。