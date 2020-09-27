台灣阿美族青年登海峽論壇　舉手激動喊「我是驕傲的中國人」

▲台灣阿美族青年高喊：「我來自台灣的部落，我是驕傲的中國人。」（圖／翻攝自今日海峽）

記者趙蔡州／綜合報導

第12屆海峽論壇20日在廈門國際會議中心舉辦，其中有一名台灣青年且自稱是阿美族人的楊品驊受邀上台，演講說兩岸同文同源血脈相連，民族發展道路上從未忽略台灣，接著舉起手高喊「我來自台灣的部落，我是驕傲的中國人」，引起現場來賓熱烈鼓掌。

臉書粉絲團「今日海峽」27日上傳第12屆海峽論壇的節錄畫面，影片主角是來自台灣花蓮的阿美族青年楊品驊。他說，「兩岸同文同源血脈相連，少數民族是中華文化的璀璨力量，遼闊的風土是建立在多元的人文歷史之上，民族發展的道路從來都沒有忽略我們台灣。」

他強調，在今年巨大的考驗中，他有了體悟、更加有自信向全世界展現，接著舉起右手高喊，「我來自台灣的部落，我是驕傲的中國人」，「從祖靈交付的任務中，我們更能夠體悟族群未來發展之所向，不能為任何團體以及媒體謬論所利用，堅決反對分裂國族的一切思想，為族人、為下一代把握正確的道路。」

根據《中新社》報導，楊品驊生於花蓮縣吉安鄉娜荳蘭部落，年輕時在台北求學，13年前跨海到北京謀出路，2016年更在北京雍和宮商圈開一家台灣少數民族風情的音樂餐廳，回想起闖蕩北京的13年生涯，他最大的收穫是「在店裡實現兩岸少數民族融合。」