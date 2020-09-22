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每天800隻鯨豚因「廢棄漁具纏繞」而死！海中1年有64萬噸漁具

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▲▼黑潮海洋文教基金會發布台灣第一本廢棄漁具圖鑑 。（圖／黑潮海洋文教基金會提供）

▲根據統計，每年因廢棄漁具纏繞受害而死的鯨豚高達30萬隻 。（圖／黑潮海洋文教基金會提供，下同）

記者許展溢／台北報導

黑潮海洋文教基金會今（22日）發佈全台第一本廢棄漁具圖鑑，統計每年全球有64萬噸漁具遺失海中，而每年因廢棄漁具纏繞受害而死的鯨豚高達30萬隻，估計每天更有800隻鯨豚因廢棄漁具纏繞受害而死。

黑潮說明，根據海洋保育署統計2019年海底垃圾清理量，以廢棄漁網漁具占60噸，為海廢最大宗。今年受海洋保育署補助，與澄洋環境顧問共同規畫調查，共40位調查員走訪濱海19縣市海岸，紀錄廢棄漁具形式與尺寸，並在東部15處漁港進行漁民訪談，製作全台第一本廢棄漁具圖鑑。這次調查，發現台灣海岸上有多種類型的刺網，對海洋生物有纏繞、攝入、毒物滲出與造成航行安全等負面影響

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▲▼黑潮海洋文教基金會發布台灣第一本廢棄漁具圖鑑 。（圖／黑潮海洋文教基金會提供）

▲▼張卉君說，刺網的人造材料容易纏繞海鳥、海龜和鯨豚，造成器官受損，甚至導致死亡。

▲▼黑潮海洋文教基金會發布台灣第一本廢棄漁具圖鑑 。（圖／黑潮海洋文教基金會提供）

黑潮指出，據統計每年全球有64萬噸漁具遺失海中，估計每天就有800隻鯨豚因廢棄漁具纏繞受害而死，調查發現，台灣海岸上有多種類型的刺網，對環境有纏繞、攝入、滲出與航行安全等負面影響。刺網易與礁石糾結或流失，最後成為海中鬼網繼續在海中捕魚。

黑潮董事張卉君說，刺網的人造材料容易纏繞海鳥、海龜和鯨豚，造成器官受損，甚至導致死亡。今年台灣首次發現藍鯨，但因繩索纏繞頭部導致無法進食，最後餓死沖上岸的悲劇。海裡的廢漁具、漁網和漁線，會因藻類附生，使海洋生物容易誤食。而刺網上的浮子可能會滲出鉛、鎘等重金屬物質。另外，廢棄漁網也可能會纏住船隻螺旋槳或船舵、堵塞進水口，造成航行危險。

▲▼黑潮海洋文教基金會發布台灣第一本廢棄漁具圖鑑 。（圖／黑潮海洋文教基金會提供）

▲▼漁業署表示，明年7月後強制規範，漁具若沒標示，將罰3萬至10萬。

▲▼黑潮海洋文教基金會發布台灣第一本廢棄漁具圖鑑 。（圖／黑潮海洋文教基金會提供）

資料顯示，台灣刺網漁業為沿近海最主要的家計型漁業；主營刺網漁業漁船7662艘、兼營2524艘，已占全國總漁船數量約一半。黑潮提到，但大量使用的網具，可能因天候不佳、漁具衝突或意外丟失，成為海中廢棄漁網。根據海保署統計2019年海底清理量，以廢棄漁網漁具占60噸，為海廢最大宗項目。在2019年台灣活體擱淺海龜中，漁業誤捕比例約五成，另有一成來自廢棄漁網纏繞。

漁業署表示，日前已公告「刺網漁業漁具標示措施草案」預告，希望以後漁民網具不要流落海洋，造成污染，影響大海生態，此草案將公告至今年11月1日，明年7月後強制規範，若沒標示，將罰3萬至10萬。

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