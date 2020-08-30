體會豐年祭真正意義　滿滿的阿美族文化盡在波浪屋

▲原創部落慶豐年活動讓遊客感受阿美族文化。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

豐年祭是阿美族一年一度中最重要的祭典，在台東的7月至8月間沿著海岸線及縱谷線約70個阿美族部落紛紛舉辦豐年祭，直到8月底正式劃下句點。在暑假的尾聲，為了能讓趕不及參與祭儀的朋友們有機會了解原住民的祭儀活動，台東縣政府在29日至30日於波浪屋(TTstyle原創館) 舉辦原創部落慶豐年活動，讓現場民眾能就近感受阿美族文化魅力。

原創部落慶豐年活動由台東副縣長王志輝及縣府原民處副處長霓卡與近千位遊客同歡，安排阿美族傳統歌謠舞蹈展演，活動演出團體是從「風起原舞樂動台東」競賽活動中，脫穎而出的輔導團隊大地之舞及杵音文化藝術團編排演出內容。

慶豐年活動包含青年報訊、古調傳唱、情人之夜及大會舞，藉歌謠舞蹈傳遞傳承、敬老尊賢及起源等深層文化故事及意涵，讓民眾看到平常絕對看不到的表演大飽眼福外，更讓大家透過互動瞭解在地的原住民族文化，體會到豐年祭的真正意義，節目的尾聲也將邀請現場貴賓、民眾一同跳著最能代表豐年祭的大會舞，共同慶祝一整年的豐收與平安，也凝聚起所有人的精神。

另外活動現場設有草地原創市集，每攤都具有原住民的文化與特色，絕對讓大家流連忘返，此外在活動2天也會安排阿美族手作體驗，第1天為毛球手作，在阿美族傳統文化中，毛球常裝飾於祭典的頭冠、衣服情人袋等，是點綴服飾不可或缺的重要小物，第2天手作則是製作檳榔葉鞘餐盒，傳統上阿美族會透過折檳榔葉當做盛盤或煮火鍋的食器，兼具環保又文創，帶給各地旅人不同層次的原住民族文化體驗！

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