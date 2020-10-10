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大台北陽光不露臉！2地區連下3天雨　颱風「蓮花」最快明生成

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▲▼熱帶低壓17W路徑。（圖／氣象局）

▲熱帶低壓TD17（左下）明恐生成颱風「蓮花」，其路徑持續往西移動。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

國慶連假期間受到東北風影響，北台灣雲多也有些許降雨，中央氣象局表示，明晚開始到周三將受到南邊低壓系統的影響，東半部、恆春半島有雨，也可能出現局部大雨，大台北也有陣雨。另外位於南海的熱帶性低氣壓TD17，預計明、後天生成今年第15號颱風「蓮花」。

氣象局預報員陳建安表示，台灣南邊低壓系統將逐漸通過呂宋島北側或巴士海峽南側，接著進入南海，這段期間將為東半部帶來水氣，明晚到周三東半部、恆春半島有局部陣雨，也可能出現局部大雨，大台北、桃園地區雲量也會增加，偶爾會有短暫陣雨。

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▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨特報,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,通勤,豪雨特報,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,行人,撐傘,雨傘,路人,過馬路,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲國慶連假，北台灣有局部雨。（圖／記者李毓康攝）

陳建安表示，新竹以南則維持多雲到晴的天氣，午後南部、中部山區有局部陣雨。周四到周六低壓逐漸遠離，回歸受到東北風影響的環境，迎風面的北部、東北部會有局部短暫陣雨，中南部則轉多雲。

氣溫方面，未來一周北台灣白天高溫25到28度、中南部與花東29到33度，夜間各地低溫為22到25度，中南部日夜溫差較大，早出晚歸者需多留意。

另外今日南海生成熱帶性低氣壓TD17，未來將持續往西朝越南移動，對台灣沒有直接影響，且尚需要時間組織結構，預計明、後天成為今年第15號颱風「蓮花」的機會較大。

▲▼熱帶低壓17W路徑。（圖／氣象局）

▲熱帶低壓TD17（左下）最快明日成颱，對台沒有影響。（圖／氣象局）

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