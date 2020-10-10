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耿爽：美國推動「星球大戰」才是全球安全最大威脅

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▲▼中國常駐聯合國代表團副代表耿爽。（圖／翻攝自中國駐聯合國代表團官方網站）

▲中國常駐聯合國代表團副代表耿爽。（圖／翻攝自中國駐聯合國代表團官方網站）

記者陳政錄／綜合報導

第75屆聯合國大會9日召開裁軍與國際安全委員會，在一般性辯論環節中，面對美國代表提及中國、俄羅斯不斷發展核武，威脅國際和平，甫從中國外交部發言人轉任中國常駐聯合國副代表的耿爽回應稱，美國才是當前全球戰略安全與穩定的最大威脅，還指美國推動「星球大戰」。

耿爽表示，美國代表在聯合國平台散佈政治病毒，就新冠肺炎疫情對中國進行攻擊抹黑，這種做法完全不可接受。他指出，甩鍋推責掩蓋不了美國自身抗疫的失敗，也欺騙不了國際社會。

▲▼核武。（圖／達志影像／美聯社）

▲聯合國大會討論各國擁有核武問題。（圖／達志影像／美聯社）

據《中新社》報導，美國代表當天除了抨擊中國造成新冠肺炎疫情外，也提到俄羅斯和中國不斷發展核力量，國際和平與安全因此受到嚴重威脅。

耿爽對此回應，美國才是當前全球戰略安全與穩定的最大威脅。「美國痴迷窮兵黷武、重拾冷戰思維、奉行單邊主義、謀求自我鬆綁、大搞政治操弄、打破戰略平衡、阻擋生物軍控、遲滯化武銷毀、推動『星球大戰』、構建『黑客帝國』。」

耿爽一連舉了十個例子後，表示這是中方對「美國在國際安全和裁軍領域倒行逆施的一個概括。」

他還提道，中國一貫反對軍備競賽，堅持多邊主義，履行軍控條約，支持安全領域對話合作，認為美國作為世界上軍力最強大的國家，若高喊美國優先，那麼理應做到國際上的履約優先、銷毀優先、裁軍優先。

據了解，聯大裁軍與國際安全委員會（一委）負責處理國際軍控、裁軍、防擴散等國際安全事務，會議期間各國進行一般性辯論，並就核武器、生物武器、化學武器、常規武器、網絡、外空等議題進行專題討論。

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