Google 語音助理開始支援第三方app！　人機互動邁向生活化

▲Google Assistant 功能開始擴張支援第三方應用程式。（圖／記者洪聖壹攝）



記者謝仁傑／綜合報導

Google 本周四宣布，數位語音助理 Google Assistant 將可開始支援第三方應用程式，用戶可向 Google Assistant 下達開啟或搜尋第三方程式的指令，目前僅支援 30 多款 app，之後應該會再開放給更多程式。

目前 Google Assistant 支援的第三方 app，包括 Twitter、Spotify、Walmart、Mint、Snapchat、Discord、Etsy、Postmates、Nike Adapt 及 Nike Run Club 等，還允許用戶設定一些簡易指令。用戶可以要求 Google Assistant 直接在 Spotify 上播放音樂，或者要求在 Twitter 上貼文，甚至利用它來協助用戶訂餐或是搜尋商品等。

Google 目前僅支援排行在前 30 名的 app，且還僅限英文版，未來勢必會慢慢擴張到其他程式、建立其他語言，不過可想而知，這可能還需要等待一段時間。

Google 透過增強 Google Assistant 的功能，以對抗蘋果 Siri 和亞馬遜 Alexa 等競爭對手。有了這項新功能，用戶之後在操作語音助理時能更加得心應手，人機互動也能更生活化。

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