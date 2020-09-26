Android 11 傳首波災情！　多工切換功能異常、相機閃退崩潰

▲Android 11 傳出首波災情。（圖／截自Google Blog）



記者謝仁傑／綜合報導

手機新系統版本剛推出的時候，總是會傳出許多不穩定的狀況，不只是 iOS 14，據外媒報導，有許多更新到 Android 11 版本的用戶也傳出災情，包括多工頁面異常，以及相機無法正常使用等情況。

外媒發現，在《Reddit》論壇及 Pixel 用戶論壇中，看到許多網友反應，將手機版本升級到 Android 11 後，多工頁面後出現螢幕閃爍，且有放大跳動的畫面，無法正常切換應用程式；據傳受影響的機款有 Pixel 2、Pixel 3、Pixel 4，甚至包含最新的機款 Pixel 4a，目前解決辦法是透過暫時鎖定螢幕畫面來解決。雖然解決方式很簡單，但也確實造成用戶困擾。

另外，在相機的部分也傳出災情，網友表示相機程式有頻繁崩潰及閃退的情況，有些人甚至無法儲存照片。

從上述情況中看起來，似乎都是因為將系統版本升級到 Android 11 造成的，因此也有網友將系統復原到 Android 10 版本，然而據報導指出，那些問題並不會因此而消失。

目前還不了解這些災情的原因， Google 官方也尚未對此做出回應。由於安卓系統版本更新普遍是從 Google 旗下的 Pixel 手機開始，之後才會發布到其他手機，因此目前傳出 Android 11 災情的主要是 Pixel 手機用戶。

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