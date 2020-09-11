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安卓用戶下載App不怕沒網路了！　Google Play 將提供P2P共享應用功能

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▲Google Play 。（圖／記者洪聖壹攝）

▲Google Play 商店。（圖／記者洪聖壹攝）

記者謝仁傑／綜合報導

繼去年 Google Play 商店改成深色主題以來，現在正在努力重新設計「我的應用」列表，將改名為「管理應用和設備」，同時還有整合的 P2P 共享體驗。

用戶可以使用「附近共享」功能在 Android 上傳輸文件，例如圖像或影片，朋友或家人可以在手機之間共享應用。報導指出，Googe Play 上的「我的應用」可用於透過點對點共享，離線發送應用程式。

Google 最早於 2018 年開始嘗試在設備之間共享應用程式，SHAREit 和 Files Go 是最早實現支援該功能的應用程式之一。Google Play 商店應用的新拆解顯示 Google 正在將這些功能引入自己的商店，用戶將首先選擇要共享的應用程式，但可能不包括付費程式。

就像「附近共享」功能一樣，Google Play 商店允許用戶選擇附近的設備，當兩名用戶都打開 Google Play 商店，並建立相互連接後，就可以透過藍牙、NFC 和 WiFi 來分享應用程式。

雖然 P2P 共享程式尚未推出，但它有可能成為一個很大的附加功能，可以使 Android 更加方便，特別是對於那些住在偏遠地區，難以透過網路來下載程式的人。

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