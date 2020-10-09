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車格全滿！自私伯掉包「整台丟馬路上」...網氣炸　內行1招避小人

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▲車格全滿！自私伯掉包「整台丟馬路上」。（圖／翻攝自臉書／台北之北投幫）

▲直接把人家的機車丟馬路上。（圖／翻攝自臉書／台北之北投幫）

記者周亭瑋／綜合報導

台北一名網友昨日在北投振興醫院附近，目睹有位阿伯見車格已滿，竟擅自挪開別人的機車，再順勢停入，扯的是還把車直接丟包馬路上，離譜行徑引來撻伐，而路見不平的原po不忘拍照存證，並發文向苦主喊話。

目擊網友在臉書社團「台北之北投幫」po文直呼，「我剛在等停車時，看到有個阿北把這台車挪成這樣，然後把自己的車停了進去，原本以為是牽車來換車，孰不知他安全帽放著就走了。」

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他表示，看到時機車已被阿伯移到路邊，本來有想說幫忙喬進去一點，但怕公親變事主，只好作罷，不過還是有拍下對方車號，希望多少能幫上忙，「如果機車車主有看到這篇文的話，如果您的車原本是停在振興醫院急診室門口附近的機車停車格內，而現在變成照片這樣，有需要再私我......。」

另外，阿伯自私的行為也惹怒網友，大家紛紛回應，「有夠垃圾欸」、「怎麼這麼惡質」、「希望知道後續」、「這個真的很可惡！我的機車之前也這樣子，然後被開單」、「這時候只能詛咒這位阿北早點有報應了」、「不是老人變爛，而是爛人變老」、「這種妖操作也太下流了吧」。

為了避免被人移車，又啞巴吃黃蓮的窘境，不少人誠心建議，「每次停好車就會拍照，就是防止被這種垃圾陷害」、「以後停好車，記得自己先拍張照，尤其是停邊邊的車位」、「最好的方法就是停好車之後拍張照片留底，或是錄影存證一下，說不定會找到照片中的嫌犯，因為兩邊車牌號碼沒變，你停的位置變了，那嫌犯就出現了」

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