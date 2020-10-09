國慶煙火引爆！預計20萬人湧台南　 10日晚間8時將執行散場管制

▲國慶煙火散場管制。（圖／記者許宥孺翻攝）

文／中央社記者張榮祥台南9日電

國慶焰火明晚將在台南市安平區漁光島引爆，預估將湧進20萬人賞焰，市府今天宣布，10日晚上8時將執行散場管制，遊客可事先透過2020國慶焰火網站查詢。

台南市長黃偉哲今天表示，國慶焰火布置一個主舞台及3個副舞台，因應焰火結束後的散場車潮，市府交通局和警察局將於國慶日晚上8時執行散場管制，尤其是主舞台的安平戀愛廣場及副舞台的1661台灣船園區，分屬安平運河兩側，將進行分區疏導及轉向管制。

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市府交通局長王銘德說，因應活動市集及表演活動，行人徒步區管制時間將至11日零時。散場管制將連結安平舊城區的主要橋梁，安億橋、承天橋及望月橋將禁止車輛通行，和緯路、民權路、永華路及健康路將採調撥車道及轉向管制，加速車流東向疏散。

安平路、華平路部分路段將進行單行管制，中華西路（台17線）路口有轉向管制。戀愛廣場遊客可利用安平路、民權路及和緯路離開安平區，或行駛和緯路接台17線北返。

台灣船園區遊客可利用永華路及健康路離開安平區 ，且在新樂路右轉接台17線往南返程；和緯路及民權路於中華西路禁止右轉；安平路及永華路於中華西路禁止左右轉、健康路於中華西路禁止左轉，車輛可直行至金華路（台17甲線）、海安路、西門路等南北向道路再進行轉向。

四鯤鯓龍崗天橋將進行車種分流及轉向管制，散場時汽車需行駛清水路，機車行駛鯤鯓路，濱南路（台17 線）禁止左轉，直至明興路（台17甲線）再進行轉向。

今年國慶焰火施放地點在安平漁光島，市府規劃的主舞台在「安平戀愛廣場」；3個副舞台在安平區「觀夕平台」、安平區「1661台灣船園區」、南區四鯤鯓「龍崗天橋」，主副舞台都有不同節目及美食攤位。

市府深恐人車過於壅塞，另推薦6個觀賞區，分別是安南區四草大眾廟、安南區正統鹿耳門聖母廟、安南區鹿耳門天后宮、南區龍山寺、南區萬皇宮及南區萬年殿。