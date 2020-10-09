騎單車訪友迷路！大膽男打赤膊「躺墳墓上睡覺」　民眾目擊嚇報警

▲屏東縣潮州警分局勢派出所警員林鈞民帶回張簡姓男子，聯絡上家人，叫計程車送他返家 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

張簡（複姓）姓男子，躺在屏東縣竹田鄉一塊農地墳墓旁，上半身赤裸，嚇壞民眾報警，警方趕到，確認他還有呼吸心跳，聯絡救護車欲將他送醫，他不願意，警方以巡邏車載他回派出所，查出他身分。他表示，騎單車到屏東訪友，因對路況不熟悉，就隨地在農田的墳墓旁睡覺。警方連絡上他家人，代叫計程車送他返家。

▲男子遭警方帶回派出所休息。

潮州警分局西勢派出所警員林鈞民執行於日前17時許執行勤查勤務時，接獲110報案派出所通報在竹田鄉屏81-2縣道旁，有民眾需要警方協助，立即前往了解，發現農地內有座墳墓，墳墓上躺著一名男子，該男子上半身裸體、下半身僅用一件衣服遮蔽。

林員除聯絡119救護車前來救援外，並上前確認他還有呼吸心跳等生命徵狀後，便叫醒他詢問其身體狀況，等救護車到達，救護人目員初步檢查並詢問是否身體有不適之狀況，張民表示身體無異狀，不願配合前往醫院就醫。

警方隨後以M-POLICE警用電腦人臉辨識系統比對查詢出他身分，發現他設籍高雄市大寮區，連絡上他家人，期間，警方還提供餐點果腹並代叫計程車送他返家。

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