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14國民調中國負面觀感創新高　謝長廷：台灣被打壓各國都同情

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立法院外交國防委員會,駐日代表謝長廷（圖／記者季相儒攝）

▲ 駐日代表謝長廷。（圖／ETtoday資料照）

政治中心／台北報導

美國皮尤中心近日發布民調，針對14個國家人民調查對中國的印象，多數國家對中國負面觀感創歷史新高。對此，駐日代表謝長廷在臉書發文表示，中國近年來花很多功夫做大外宣希望改善形象，但結果變成這樣令人感嘆。

根據美國皮尤中心自6月10日至8月3日對全球14個國家、1萬4276位民眾進行調查，民調顯示，每一個受訪國都有過半數民眾對中國持負面觀感，部分國家比例甚至高於75%。

民調中14個國家對中國負面觀感的排名依序為，日本（86%）、瑞典（85%）、澳洲（81%）、丹麥（75%）、南韓（75%）、英國（74%）、美國（73%）、加拿大（73%）、荷蘭（73%）、德國（71%）、比利時（71%）、法國（70%）、西班牙（63%）及義大利（62%）。

對於民調結果，謝長廷表示，負面觀感最少的義大利也有62%，其他幾乎超過70%，這14個國家都是民主先進國家，民意最後必然會影響他們的國家政策。

謝長廷指出，中國動輒抗議打壓，看起來好像很強大，很威風，逼著台灣無路可走，但社會各界都看在眼裡，內心都非常反感，私底下都表達支持台灣與同情，可以說每打壓一次就增加更多負面印象，且日本在14國之中是負面印象數字最高的一國，並不意外，若中國可以調整放軟其僵硬霸道的作風，其國際形象一定會改善很多。

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