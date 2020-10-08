台軍費增156億仍缺　美：小型衛武能力＆軍事合作是抗共關鍵

▲美國國防部官員海大衛促台灣增加軍備並與美合作，以應對中國武力威脅。（圖／翻攝自美國國防部）

記者葉睿涵／綜合報導

台灣空域近來頻遭中國解放軍侵擾，行政院今年8月提出明年的國防預算編列達到3668億元，較109年度增加156億元。對此，美國國防部印太安全事務首席副助理部長海大衛（David Helvey）6日表示，這是正確方向，但目前仍不足以確保防禦能力，以應對中國日益增長的威脅，美台應在國防上進行合作。

路透社報導，海大衛在美台商務委員會（U.S.-Taiwan Business Council）主辦的美台國防工業視訊會議上表示，解放軍一次次的行動都在測試台灣「面臨武統時的應對能力和準備」，雖然這些行動是真實而危險的，但並非無懈可擊。

▲中國的SU-30MKK戰機實力比台灣F-16強。（圖／翻攝自百度百科）

他表示，台灣增加國防預算的行為是「朝著正確方向邁出的一步」，但此舉「不足以確保台灣能利用其地理位置、先進技術、勞動力和人民，化固有優勢成強大的防禦能力」。

他補充，「台灣可以通過明智的投資，發展大量『小型衛武能力』，如岸防巡航飛彈系統（CDCM）、短程防空系統、防禦性海軍地雷、小型快速攻擊艇、自走砲與先進監控系統等更適合台灣地理環境的軍備，藉此向中國發出明確的信號，台灣社會和武裝力量絕對有能力自我防衛。另外，後備力量也需要被加強。」

▲台灣軍力不敵中國，海大衛建議我國發展大量「小型衛武能力」，以量取勝。（圖／達志影像／美聯社）

海大衛還表示，台灣必須繼續在本土開發和外國購買之間尋求國防投資的平衡，同時避免在有限資源無法帶來良好回報的領域進行過度投資；美台可在國防上進行合作，如在晶片、零件與其他技術上，從供應鏈思考合作可能。

隨著中國最近侵略性行為頻頻，美國也開始擔心台灣的軍事準備，以及人民抵抗中國攻擊的意願。美國的《臺灣關係法》（TRA）允許美方提供軍武給台灣，但在涉及是否會在中國發動攻擊時進行軍事干預的問題上，美國一直保持著「戰略模糊」的策略，因此直至目前為止，若中國真的武統台灣，美國是否會提供援助仍未可知。