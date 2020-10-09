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超扯！電影播放中「屁孩狂踢大螢幕」空座位亂爬　家長坐一旁無視

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▲▼屁孩狠踢電影院大螢幕。（圖／翻攝自秒拍）

▲屁孩狠踢電影院大螢幕。（圖／翻攝自秒拍）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸「十一」長假期間，大量民眾湧入電影院，不過海南省海口市一名家長，近日帶2個孩子去看電影時，竟放任他們狂踢大銀幕，導致受損嚴重無法使用，該影廳半個月將無法放映，損失慘重。

綜合陸媒報導，近日一段小孩破壞大銀幕的影片在網路流傳，監視器換面可以看到，影廳內大部分座位空置，2名小朋友十分興奮，先在空座位上爬來爬去，其中一人對銀幕又打又踢，另一名小孩則返回座位上看電影。至於家長則全程未有出現在畫面中。

事後，電影院楊姓負責人表示，事發場次只出售了3張票，當時工作人員並沒有發現銀幕有問題，是事後才發現銀幕上有很多腳印，查看監視器畫面後整起事件才曝光。

▲▼屁孩狠踢電影院大螢幕。（圖／翻攝自秒拍）

▲小孩「飛踢」的行為令銀幕表層的金屬粉脫落。（圖／翻攝自秒拍）

楊先生接著指出，小孩「飛踢」的行為令銀幕表層的金屬粉脫落，令投射上去的影像變形，銀幕造價約1萬元人民幣，製作需時半個月，意味著戲院短時間內難以重新開放，損失嚴重。目前，雙方就賠償事宜正在協商中。

消息曝光後引發熱議，「怎麼像個野人一樣」、「家長和孩子都是沒家教的」、「小孩踢的要是你自己家的電視，你能這麼不緊不慢？」、「家長也是個人才，是什麼讓你覺得，你家小孩禍害別人的東西完全無所謂呢？」、「家長的默許態度，與這個孩子瘋狂的樣子，完美匹配」。

實際上，大陸「十一」長假期間，電影市場開出不錯的成績單。截至7日止，總票房（含預售）破35億元人民幣（約150億元新台幣），其中，由張藝謀監製的《我和我的家鄉》以16.2億元（約69.6億元新台幣）為最高。此外，提前上檔替市場暖身的《八佰》除開出亮眼成績，也帶起一股年輕人前往上海四行倉庫朝聖的風潮。

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