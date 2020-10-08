十一電影票房破150億　年輕人朝聖四行倉庫...衝著八佰來的

▲受電影《八佰》影響。不少學生前往四行倉庫參觀。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／上海報導

大陸十一連假今（8）日結束，電影市場開出不錯的成績單。截至昨（7）日止，總票房（含預售）破35億元人民幣（約150億元新台幣），其中，由張藝謀監製的《我和我的家鄉》以16.2億元（約69.6億元新台幣）為最高。此外，提前上檔替市場暖身的《八佰》除開出亮眼成績，也帶起一股年輕人前往上海四行倉庫朝聖的風潮。

▲十一連假期間，上海四行倉庫擠滿參觀人潮。（圖／記者魏有德攝）

《ETtoday新聞雲》記者實地走訪上海的四行倉庫，入口處擠滿參觀民眾，不少人因為沒有先登記預約，才知道連假期間較好的時段早已預約額滿。進入展館內，記者發現許多年輕人對於館內的照片及史蹟相當感興趣。25歲的張先生表示，他和女友到四行倉庫參觀，「完全是衝著《八佰》來的。」

張先生提到，現代年輕人對明星、娛樂比較關注，歷史較不感興趣，「以前只知道有發生這件事，看完電影後肯定是有激起愛國心和民族情懷。」另一位從青島到上海出差的蒲小姐，看完電影《八佰》後，就算是出差時間較短，也要到四行倉庫朝聖一番。

▲蒲小姐看過電影《八佰》後，趁著從青島至上海出差，特地到四行倉庫朝聖。（圖／記者魏有德攝）

蒲小姐表示，到現場看到炮彈遺跡等，心情有點複雜，「年輕人對於這種事情感覺可能不太強烈，但看完這部影片，或許會帶來一些衝擊，讓更多人懷念歷史，重溫一下當時的情境。」

▲電影《我和我的家鄉》宣傳海報。（圖／翻攝百度百科）

據了解，大陸十一「國慶」電影檔期，往往都是從「家國情懷」考量排播，今年不同的是，從擔任市場暖身角色的《八佰》到以中國女排為主題的《奪冠》，再加上最後推出的《我和我的家鄉》，都與以往的政令宣導片有所不同。

業內人士分析，在票房靠前的的幾部片，都是由大陸最頂尖的導演及演員組成，其中，《我和我的家鄉》除了由張藝謀監製，王寶強、葛優、黃渤及鄧超等一線影星全員到齊，內容雖然是圍繞大陸脫貧攻堅的政策主旋律，但是從喜劇的角度出發，排除了以往艱澀生冷的宣教片模式，是票房亮眼的主因。

受疫情影響，大陸今年35億元（人民幣，下同）票房的「國慶」電影檔，雖然較2019年的44.66億元下滑，依然替停擺近大半年的電影市場注入強心劑，讓影視娛樂產業不至於陷入整年的低迷狀態。