大屁孩踹斷景區仙人掌　媽不阻止還護航「他只是個孩子啊！」

記者蔡紹堅／綜合報導

廣西一名少年日前與母親一同前往景區遊玩，看見一株景觀仙人掌，竟出腳狂踢猛踹，將仙人掌給踹斷。景區工作人員發現仙人掌遭到破壞後，查看監視畫面找到少年，沒想到少年的母親竟以少年「還只是個孩子」為由護航，在網路上引發眾怒。

根據陸媒報導，少年7日與母親一同到北海潿洲島一處景區遊玩，看見景區內的一株仙人掌，就伸腳狂踢，連踢5腳將仙人掌踢斷，隨後裝作若無其時離開現場。

▼屁孩狂踹仙人掌，媽媽還在一旁拍照，沒有積極阻止。（圖／翻攝微博）



景區的工作人員發現仙人掌被踢斷，調出監視畫面查看，發現當時少年的母親正在拍攝仙人掌，少年則在一旁踢仙人掌，少年的母親曾罵了幾句，但先人斷掉後，母子二人並未主動向工作人員告知此事，而是直接離開。

工作人員也把這段監視畫面上傳到網路，許多網友都感到莫名其妙，並協助將這段母子找出。不過，該名母親卻以少年「還只是個孩子」為由護航，令工作人員相當無奈。

工作人員指出，該對母子已經道歉，因為少年還是學生，擔心抗壓力低，也不想給少年未來的人生道路造成影響，只罰了500元人民幣（約2100元人台幣）便沒有再追究。

事件在網路上引起很大討論，網友都大罵該對母子根本是「巨嬰」，並吐槽少年都長得比母親高，還被當成「孩子」，實在太誇張，「就是有這種母親，才養出這種孩子。」「這母親完全沒有阻止兒子做壞事，應該負全部責任。」「不應該姑息他們，要讓他們受到制裁！」