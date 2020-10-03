噴槍一次點整排！台南2屁孩朝馬路放沖天炮　PO網炫「挑戰公權力」

記者吳世龍、洪靖宜、莊智勝／台南報導

中秋連假期間，台南2名屁孩竟直接站在省道上射擊沖天炮，還囂張拍下影片分享上臉書、IG，直呼要「挑戰公權力」。麻豆分局警方1日晚間進行網路巡邏時發現，立即通知涉案的簡男（20歲）與陳男（18歲）到案說明，訊後依公共危險罪函送法辦。

警方指出，中秋夜同仁進行網路巡邏，赫然在社群媒體平台上發現簡男與陳男發布影片，畫面中2人站在台1線隆田路橋北端南下車道交通要道處，還將沖天炮對準車道點燃，以手持方式朝著過往來車發射沖天炮；更誇張的是，陳男還在IG貼出限時動態，在放炮影片附註「多放炮，挑戰公權力」，挑釁意味相當濃厚。

▲台南2屁孩在中秋夜站在省道旁，朝著過往來車發射沖天炮，還錄影PO網稱「挑戰公權力」。（圖／記者洪靖宜翻攝）

警方事後循線通知簡、陳2人到案，其中陳男還在父親的陪同下前往警局說明，起初2人對於犯行皆否認，但由於自己錄下PO網的影片成了鐵證，2人百口莫辯，訊後同遭警方依公共危險罪嫌移送法辦，為自己愚蠢的行為付出代價。

麻豆警分局長洪頂力表示，警方絕不會姑息違法及挑戰公權力之行為，也提醒民眾，中秋佳節連續假期施放煙火是風俗民情，但請適時、適量並在適當地點燃放，避免影響他人安全，或造成財物受損，後果得不償失。

▼18歲的陳男事後還在父親的陪同下前往派出所。（圖／記者洪靖宜翻攝）