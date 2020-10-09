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快訊／館長槍擊案外案！　竹聯寶和會幹部施俊吉2人「收押禁見」

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▲▼▲▼館長案外案！施俊吉（左一）許男（右一）被上手銬收押禁見，由新北刑大移送看守所。（圖／記者邱中岳攝）

▲館長案外案！施俊吉（左一）許男（右一）被上手銬收押禁見，由新北刑大移送看守所。（圖／記者邱中岳攝，下同）

記者邱中岳、邱茀濱／新北報導

「館長」陳之漢槍擊案爆出案外案，檢方查出，竹聯幫寶和會等10人先前涉嫌犯下多種罪嫌，稍早認定幹部施俊吉及其許姓小弟有逃亡、滅證、勾串或再犯之虞，因此向地院聲請羈押禁見。目前，地院審理完後，施男及許男被收押禁見。

陳之漢8月28日遭轟3槍倒臥血泊，檢警大動作展開調查，竟意外發現案外案，認為竹聯幫寶和會涉及多起暴力犯罪案件，7日持搜索票至會長林修伯及相關幹部住處、酒店，扣得手機、監視器主機、螢幕、電腦主機、新台幣91萬餘元、人民幣及外幣、支票、借據、熱熔膠棍棒、辣椒水、開山刀、破窗警棍等證物，並帶回10人。

▲▼▲▼館長案外案！施俊吉（左一）許男（右一）被上手銬收押禁見，由新北刑大移送看守所。（圖／記者邱中岳攝）

檢警調查，會長林修伯今年8月涉嫌在北市知名酒店率眾限制陳姓被害人自由，勒索鉅款，但因陳姓被害人未能提出金錢，而未遂。另外，寶和會去年7月曾綁架囚禁因涉及紅景天詐騙案而遭通緝的謝姓被害人，並勒贖鉅款，被害人籌措交付部分金額後才獲得釋放。

▲▼館長案外案！施俊吉收押禁見送看守所。（圖／記者邱中岳攝）

經檢警訊問，認為寶和會等10人涉犯刑法恐嚇取財未遂、剝奪他人行動自由、擄人勒贖罪嫌、侵入住宅、攜帶兇器及結夥3人以上犯強盜罪之加重強盜等罪嫌。

其中，檢警認為幹部施俊吉及其許姓小弟犯嫌重大，且有逃亡、滅證、勾串或再犯之虞，因此向地院聲請羈押禁見。目前，地院審理完後，施男及許男被收押禁見。

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