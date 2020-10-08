槍擊館長還涉多起刑案！「竹聯寶和會」被抄家　警今早再逮副會長

記者游宗樺、陳雕文、陳豐德、莊智勝／新北報導

網紅「館長」陳之漢遭槍擊一案昨夜出現重大突破，警方經高手破解槍手劉丞浩手機臉部識別鎖後，赫然發現其擁有竹聯幫背景，且其所屬的寶和會還另外涉及多起重大刑案，因此7日晚間發動大規模掃蕩，一舉將林姓會長、幫派幹部、及涉及館長案的要角施俊吉等9人逮回；今早7時，警方又於北市大安區將寶和會梁姓副會長帶回，全案落網人數增至10人。

▲竹聯幫寶和會林姓會長遭警方逮捕，稍早移送往新北地檢署。（圖／記者游宗樺攝）

警方指出，館長遭槍擊一案經檢警指揮成立專案小組偵辦，並針對槍手劉丞浩的手機請來專家破解Face ID鎖，發現劉嫌相當狡猾，為了避免犯後露出馬腳，還未選用常用的通訊軟體如Line、臉書Messenger等進行聯繫，但劉嫌仍舊還是在手機內留下蛛絲馬跡，被警方發現犯案前一周曾以「FaceTime」與一名綽號「小J」的幫派份子聯繫，警方據此鎖定幕後影武者。

▲劉丞浩不願解鎖iPhone手機，但仍遭資安專家破解，警方從中查出竹聯幫寶和會也牽涉其中。（圖／記者宋良義攝）

警方深入調查後還發現，劉丞浩所屬的竹聯幫寶和會曾犯下多起刑案，日前幫派份子因覬覦被害者吸金之不法獲利，策畫、並予以綁架，勒贖5000萬元，得手1700餘萬；此外，該幫會還涉及另樁恐嚇案，巧立名目將被害人約到酒店內，並予以妨礙自由、限制行動，恐嚇交付1000萬元。

由於竹聯幫寶和會除了與館長遭槍擊一案有著密切關係外，背後還涉及多起重大刑案，嚴重影響社會治安，因此警方經過月餘蒐證後，昨晚見時機成熟，立即大動作展開肅清，一舉將寶和會會長、7名幫派幹部成員帶回；另與館長案之槍手劉丞浩熟識、且案發前還曾前往健身館外勘查地形的幫派要角施俊吉也同樣遭逮，警方收網後一夜之間火速帶回9人歸案。此外，警方今早7時許又於北市大安區逮獲梁姓副會長，目前落網人數增至10人。

▲竹聯幫寶和會梁姓副會長（前），與幫派要角施俊吉（後）。（圖／記者游宗樺攝）

▲專案小組昨夜衝入施俊吉住處將其壓制逮捕，並搜查其住所。（圖／記者游宗樺翻攝）

稍早新北市刑大召開記者會說明案情後，已先將林姓會長、及施俊吉移送往地檢署，而副會長與幫派幹部等8人則繼續於刑大偵訊，補充案情相關資料，目前全案正進一步偵辦中，警方也將揪出館長遭槍擊一案的幕後藏鏡人。

▲新北市刑大今早召開記者會說明案情。（圖／記者呂佳賢攝）