柯文哲：健保準備金不足　已派社會局找錢補助65歲以上長者

▲柯文哲出席「109年銀髮服務表揚大會」。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲去年曾提及，2020年編列21億預算，補助北市65歲以上長者健保；柯文哲8日表示，已經花了21億元，然而隨著老人增加，健保一定會加價，且因為健保準備金不夠，所以有跟社會局長周榆修交代找錢。

台北市長柯文哲8日上午出席「109年銀髮服務表揚大會」，他在致詞時提及，自己從2014年上任至今，北市65歲以上人口從14％增至20％，其實老人多不是大問題，但最大的問題是在短時間內老人佔整個社會比例大幅上升，這主要理由是台灣醫療很好，加上少子化，在此情況下，如何照顧銀髮族就成為了很大的題目。

柯文哲表示，感謝180名長青志工、居家服務優良人員、老人安養暨長期照顧機構優良照顧人員等，幫忙照顧台北市的長者，「因為他們的認真，讓台北成為高齡友善城市。」

柯文哲說，台北市今年花了6.3億多做了63個捷運站電扶梯，要求捷運新設的站兩邊都要有電扶梯，方便老人坐捷運；因為自己是醫生，所以注意老人健康問題，今年1月開始，所有65歲以上北市銀髮族的健保支付額是由北市府負責，但估計半年內健保費會調漲，因為現在已經花了21億，但老人增加，健保一定會加價，面對健保準備金不夠的問題，大概還要準備一些錢來負責民眾的醫療費用，這點已經有跟周榆修交代找錢。

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