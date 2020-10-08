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獨／饒河夜市「地瓜父子」真相起底！社工今到府訪視…媽現身氣炸

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記者郭世賢、莊智勝／新北報導

一家服飾店老闆娘4日晚間在臉書PO出照片，表示連假期間有名父親到饒河街夜市廟口擺攤賣地瓜，其中還有名男子坐著輪椅行動不便，而一旁年約7歲的男童深夜時分體力不支，倒在父親的懷裡沉沉睡去，照片曝光後立即引起網友熱議。對此，男童的母親出面表示，家裡沒有負債，也不需要捐款幫忙，當天就只是很單純地到饒河夜市做生意，沒想到卻遭人擅自拍下PO網，「已經造成我們的困擾了！」

▲▼饒河夜市擺攤到凌晨...8歲兒「累倒癱爸懷中」　新北社會局回應。（圖／翻攝自臉書粉專／Hello Cindy）

▲金山爸帶著兒子到饒河夜市擺攤賣地瓜，不料卻遭拍下PO網，一家人對此感到相當困擾。（圖／翻攝自臉書粉專／Hello Cindy）

該名服飾店老闆娘表示，她連假期間到饒河街逛夜市，連續2天都碰到一家人在人行道上擺攤賣地瓜、野薑花，其中有名男子坐著輪椅、行動不便，且現場還有年幼的國小女童、男童輪流顧攤，雖然夜市人來人往，但卻鮮少有人駐足光顧；時至午夜，累了一天的小男童終於體力不支，躺臥在父親的懷中沉沉睡去，而父親仍堅守攤位做生意，直到凌晨1時許警方前來驅趕，才落寞離去。

該名老闆娘還在臉書上表示，經過上前攀談後，得知一家人從新北三芝前來饒河夜市擺攤，不禁為2個孩子感到心疼，因此自掏腰包買下馬鈴薯、地瓜及野薑花，盼能讓一家人早點回家休息，同時也呼籲廣大的網友能夠幫忙光顧。

文章PO出後立即引起網友廣大迴響，但有網友卻神出，這一家人並非來自三芝，而是新北金山人，且過去還有人提供巨額捐款，懷疑該則PO文的目的不單純。

▲▼饒河夜市8歲兒擺攤「累倒爸懷中」...金山人傻眼爆料，媽出面受訪澄清。（圖／記者郭世賢攝）

▲男童母親出面澄清，對於丈夫、兒子遭拍一事相當氣憤。（圖／記者郭世賢攝）

對此，《ETtoday新聞雲》記者循線找到擺攤男的妻子、男童的母親，她對於網路上流傳的照片相當氣憤，表示自己只是單純做生意，原本都在金山老街擺攤，但當天適逢中秋連假，且饒河街夜市又有廟會，想說人潮比較多，因此丈夫才會前去擺攤，不料卻遭人偷拍照片並PO上網，引起議論。

男童母親表示，她與丈夫育有5名子女（4女1男），其中3個女兒已經成年，但家裡還有一個8歲女兒、與7歲的小兒子，為了負擔孩子的生活開銷，因此平時都會到老街、市場擺攤賣地瓜、野薑花等，但老街生意不好做，有時頂著大太陽擺了一整天，收入卻僅僅只有300元；而到市場擺攤時，有時又得面對警察的驅趕。男童母親說，雖然生意不好做，但家中經濟並沒有網友想像的那麼差，「什麼可憐、很悲，那個我們沒有，只是找出路賺錢而已啦，難道不用做事，錢就會掉下來嗎？就算是總統也要工作啊！」

「我們沒有濫用愛心、沒有對外募款或收取巨額捐款、更沒有拜託人來買地瓜！」對於網路上流傳的照片，男童母親相當氣憤，直呼服飾店老闆娘當天未經同意偷偷拍下照片，還將丈夫與兒子PO上網，營造可憐形象，「真的很扯，她自己在賣衣服，是要替自己打廣告吧？就算她沒有惡意，但已經造成我們的困擾了，況且該名坐著輪椅的男子也非家人，只是碰巧路過的客人，該則PO文與事實不符的地方實在太多，現在網路上也出現網友酸言酸語，我們做正當工作、不偷不搶，為什麼要讓人批評？」

▲▼饒河夜市8歲兒擺攤「累倒爸懷中」...金山人傻眼爆料，媽出面受訪澄清。（圖／記者郭世賢攝）

▲▼饒河夜市8歲兒擺攤「累倒爸懷中」...金山人傻眼爆料，媽出面受訪澄清。（圖／記者郭世賢攝）

▲夫妻兩平時會在老街、市場擺攤賣地瓜及野薑花。（圖／記者郭世賢攝）

男童母親也解釋，由於夫妻兩工作繁忙，孩子在家無人看顧，所以當天丈夫才會帶著兒子出門擺攤，「小孩也是上了一天課，很累了，所以才在爸爸的懷裡睡著。」母親強調，真的只是單純做生意，沒想到會引起這麼大的風波，現在就連金山人也都在傳，「我為什麼要讓人家了解我們的家庭背景？這是個人隱私耶！」

此外，針對服飾店老闆娘PO文表示自己掏腰包買地瓜一事，男童母親也駁斥，「她是真的有買，但就是順手而已，並沒有買到4、5000塊，那天晚上丈夫回家後貨都還有剩，她哪有買那麼多！」男童的母親也說，針對網路上網友留下的不實、惡意言論，也將暫時保留法律追訴權，希望事件能快點平息，還給家人原本平靜的生活。

新北市社會局家防中心社工8日上午11時30分也前往住家訪視，坦言案主對於遭偷拍PO網一事覺得被騷擾、感到不開心，經初步了解後，該家庭目前應無需要幫助，後續也會將案主情況回報市府。

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