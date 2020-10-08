金門戰車「勾到電纜」翻覆起火！中士困10分鐘殉職　媽急奔小港機場

記者林名揚、莊智勝／金門報導



陸軍金門防衛指揮部烈嶼守備大隊戰車連8日下午3時許進行操演時發生意外，一輛M41A3戰車行經小金門黃厝路的一處下坡路段時，因意外翻覆而撞斷2支電桿，接著戰車又遭到垂落的電纜纏繞，且車體隨即竄出猛火燃燒，車長中士林楷強逃生不及，困在車內約10分鐘，救出時嚴重燒燙傷，已經沒有生命徵象，經送醫搶救後仍宣告不治死亡。目前林楷強家屬已經接獲通知，母親與哥哥正趕往小港機場搭機前往金門。

▲戰車翻覆後摔落邊坡，隨即竄出猛烈火勢，中士林楷強逃生不及當場死亡。（圖／記者林名揚翻攝）

金防部副指揮官張永文少將表示，今下午3時15分烈嶼守備大隊戰車連實施「聯合反登陸操演」，當時該輛M41A3戰車在結束基地普測任務後返部途中，行經小金門黃厝路段，戰車疑似失控翻覆、180度底朝天跌落邊坡，當場撞斷2支電桿，而戰車本體也遭到電纜纏繞。此外，據了解，由於電桿被撞斷，目前金門有300多戶因此停電。

張永文指出，由於該型號戰車燃料使用汽油，因此翻覆後隨即竄出熊熊火光，當時駕駛下士劉禹宏因離出口近，第一時間自行逃生，幸僅有吸入性嗆傷、手部壓傷，事後送往金門醫院烈嶼分院救治；而車長中士林楷強就沒這麼幸運，翻覆後受困車內長達約10分鐘，直到警消趕抵現場將他救出後，全身多處燒燙傷，已經沒有生命徵象，搶救後仍宣告不治。

▲M41A3戰車翻覆倒臥邊坡，一旁電桿也被攔腰斷裂。（圖／記者林名揚翻攝）

金防部指出，案發後已立即聯繫林楷強位於高雄湖內的家屬，政戰主任劉強華也陪同林楷強母親、胞兄前往小港機場，準備搭機到金門處理相關事宜。此外，金防部也指出，後續將配合司令部專案小組進行肇因釐清，並配合檢警調查，同時也要求所屬單位擴大部隊機動行車安全教育及各項防險作為，以確保部隊戰力。

▼殉職中士林楷強。（圖／翻攝當事人臉書）