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國慶連假出遊潮遇下班車潮！國道多處路段「紫爆」　時速不到20km

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▲▼國慶連假下班時間國道大塞車，國1北部路段紫爆，南來北往車速最低13公里。（圖／翻攝高公局網站）

▲國慶連假下班時間國道大塞車，國1北部路段紫爆，南來北往車速最低13公里。（圖／翻攝高公局網站）

記者賴文萱／台北報導

國慶連假展開！高公局指出，今（8）日下午17時後，西部國道路網湧現車潮，壅塞路段包括國1南向桃園-中壢轉接道、內湖-圓山、北向林口-高公局；國5北向頭城至坪林。其中，北部都會區路段由於遇到下班車潮，多處路段「紫爆」，時速不到20公里，高公局預估晚間8點後就會逐漸紓解。

今天是國慶日前1天上班日，高公局表示，西部國道路網於下午17時後湧現車潮，壅塞路段包括國1南向桃園-中壢轉接道、內湖-圓山、北向林口-高公局；國5北向頭城至坪林，其餘路段大致行車順暢，截至下午17時，國道交通量為67.4百萬車公里。

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▲▼國慶連假下班時間國道大塞車，國1北部路段紫爆，南來北往車速最低13公里。（圖／翻攝高公局網站）

▲▼國慶連假下班時間國道大塞車，國1北部路段紫爆，南來北往車速最低13公里。（圖／翻攝高公局網站）

▲▼國慶連假下班時間國道大塞車，國1北部路段紫爆，南來北往車速最低13公里。（圖／翻攝高公局網站）

根據高公局1968即時路況網站可以看見，晚間6點左右，國1內湖-圓山南向路段、國3環東-南港南向路段、國2大湳-鶯歌系統東向等路段，時速都不到20公里。

高公局表示，上下班台北都會區國道車潮都多，今天是下班車潮路況加上連假出遊車潮，新竹路段估到到晚上12點左右才會疏解，其他路段則約晚間8-10點疏解。至於國5部分，目前僅頭城-坪林行控北向路段車多壅塞，南下暫未出現嚴重塞車狀況，不過預估晚間8、9點起將有一波南下大量車潮湧現。

▲▼國慶連假路況。（圖／翻攝自高公局1968即時路況）

▲國慶連假展開，今晚6點下班車潮夾雜出遊車潮，多處路段壅塞。（圖／翻攝自高公局1968即時路況）

明日為國慶日連續假期第1日，預估國道交通量為115百萬車公里，為年平均平日（87百萬車公里）1.3倍，其中南向交通量可達64百萬車公里，為年平均平日的1.5倍。

預判明日壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南向南港系統-坪林等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發。

相關疏導措施包括：6-12時國5南港系統南向入口高乘載、全天封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南下入口、0-12時封閉國5石碇、坪林南向入口、假期間採單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控…等。

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