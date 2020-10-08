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英航母「伊莉莎白女王號」聯手美荷9艦　組織打擊群北海軍演

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▲英國「伊麗莎白女王」號軍艦聯合美國和荷蘭，進行海上軍事演習。（圖／翻攝自UK Royal Navy）

▲英國「伊麗莎白女王」號航空母艦聯合美國、荷蘭船艦、戰鬥機，進行海上軍事演習。（圖／翻攝自UK Royal Navy）

實習記者蘇頌婷／綜合報導

英國皇家海軍（Royal Navy）5日宣布，「伊麗莎白女王」號航空母艦（HMS Queen Elizabeth，R08）與第五代戰機F-35B將聯合美國和荷蘭與本國的9艘軍艦、15架戰鬥機、11架直升機及3000名人員，在位於大西洋的北海上（North Sea）進行航母作戰演習，這次組織是近20年來，最強大的歐洲領導海上力量。

綜合外媒報導，航母打擊組織司令史蒂夫（Steve Moorhouse）指出，這次的聯合打擊隊是英國海上軍事力量現代的化身，同時是皇家海軍的核心。

他表示，「伊麗莎白女王」號從先進的驅逐艦、護衛艦、直升機和潛艇，到配備第五代戰鬥機，這一系列的裝備，為了能夠從海上打擊，並在美國和荷蘭軍事支援下，讓在嚴峻的環境中戰鬥而獲得勝利。

據悉，這次打擊群的軍艦包括北約最先進的驅逐艦皇家海軍的45型HMS鑽石和HMS防御者、美國的阿利·伯克級沙利文號護衛艦（Arleigh Burke-class USS The Sullivans ），英國的諾森伯蘭號（ HMS Northumberland ）和肯特號護衛艦（HMS Kent ），以及荷蘭海軍的埃弗森驅逐艦（HNLMS Evertsen），保護伊麗莎白女王號免受敵軍襲擊，而且還能執行海上救災的一系列輔助任務。

另外，英國皇家兩艘皇家艦隊輔助艦，將提供燃料、食物及軍事裝備等，以在任何情況下都能在海上持續作戰。

據了解，在海面底下至少還有一艘潛艇、幾乎可以肯定是皇家海軍精明級核動力攻擊潛艇“打擊艦隊隨行。這艘第十艘戰艦的存在，已在該航母的官方Twitter帳戶的披露獲得確認。

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