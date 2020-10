單身帥哥1.5萬元刊登廣告徵友　9個月後真命天女現身

▲英國男子刊登廣告看板徵友。(圖/翻攝自datingmark.co.uk)

記者葉睿涵/綜合報導

今年1月,30歲的英國男子羅夫(Mark Rofe)在曼城一塊3公尺高、6公尺寬的看板上刊登了一則「徵友廣告」;9個月下來,他共收到兩千多封回覆。他最近在推特上宣佈,自己終於「徵」到了一名女友,並已經開始約會。

綜合《每日郵報》與蘇格蘭《太陽報》報導,羅夫花費425英鎊(約新台幣15,000元)買下了這個看板廣告。他的廣告簡單明瞭,粉色背景中央,是羅夫戴著墨鏡面帶微笑側躺的照片,並配上文字「單身嗎?與羅夫約會吧!這可能是你一直在等待的廣告」。

此外,羅夫也設立了一個名為「與羅夫約會」的網站,上面掛著他的個人信息,還形容自己極度英俊、身高1.8公尺等。創意的奇招引來不少粉絲關注,也有許多人與他聯絡,截至10月,一共有2363人給他寫信。

羅夫5日在推特上向他的粉絲透露,透過看板,他成功了交到新女友。雖然他沒有透露這位神秘女子的名字,但他在帖文中放上了兩人的甜蜜合照,並稱女友是個「機智而幽默的作家」,粉絲也高興地獻上祝福。

羅夫在採訪中表示,女友在他的看板廣受主流媒體關注前就與他聯絡,在相互接觸後,覺得對方是個漂亮、機智而幽默的女子,便決定進一步交往,而事實也證明他是對的,但願自己成功的案例「也能給其他長相一般的男性帶來希望」。

