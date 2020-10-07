　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

單身帥哥1.5萬元刊登廣告徵友　9個月後真命天女現身

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼英國男子刊登廣告看板徵友。（圖／翻攝自datingmark.co.uk）

▲英國男子刊登廣告看板徵友。（圖／翻攝自datingmark.co.uk）

記者葉睿涵／綜合報導

今年1月，30歲的英國男子羅夫（Mark Rofe）在曼城一塊3公尺高、6公尺寬的看板上刊登了一則「徵友廣告」；9個月下來，他共收到兩千多封回覆。他最近在推特上宣佈，自己終於「徵」到了一名女友，並已經開始約會。

綜合《每日郵報》與蘇格蘭《太陽報》報導，羅夫花費425英鎊（約新台幣15,000元）買下了這個看板廣告。他的廣告簡單明瞭，粉色背景中央，是羅夫戴著墨鏡面帶微笑側躺的照片，並配上文字「單身嗎？與羅夫約會吧！這可能是你一直在等待的廣告」。

此外，羅夫也設立了一個名為「與羅夫約會」的網站，上面掛著他的個人信息，還形容自己極度英俊、身高1.8公尺等。創意的奇招引來不少粉絲關注，也有許多人與他聯絡，截至10月，一共有2363人給他寫信。

羅夫5日在推特上向他的粉絲透露，透過看板，他成功了交到新女友。雖然他沒有透露這位神秘女子的名字，但他在帖文中放上了兩人的甜蜜合照，並稱女友是個「機智而幽默的作家」，粉絲也高興地獻上祝福。

羅夫在採訪中表示，女友在他的看板廣受主流媒體關注前就與他聯絡，在相互接觸後，覺得對方是個漂亮、機智而幽默的女子，便決定進一步交往，而事實也證明他是對的，但願自己成功的案例「也能給其他長相一般的男性帶來希望」。

►網路超好評！穩定膚況神器

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
手機App突跳「震度6級」地震警報！網嚇傻狂奔　官方回應
金牌教練竟是性侵慣犯！助興水摻酒硬上女碩生
快訊／疑變電箱爆炸！北市東湖3361戶停電　台電人員急搶修
小鬼「唯一沒賣掉的畫」曝光　黃爸揭背後故事...惹鼻酸
快訊／新增2例境外移入　愛爾蘭、印度染疫
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中國8.5萬人確診「防疫成功國家排第一」　台灣未進榜！

35隻猴子打群架　踩塌樓房壓死屋主和工人

單身帥哥1.5萬元刊登廣告徵友　9個月後真命天女現身

美國總統染疫有先例 歷史出現驚人的相似！

美副總統如儲君…離總統僅「一個心跳」距離　史上有9人曾緊急接班

川普發推特：徹底解密所有通俄門及希拉蕊電郵門檔案

她坐進駕駛座秒被開門拖走！怪男「載3幼女」飆車消失　離奇結局曝

以流感對比新冠肺炎　川普直言「致命性小」文遭臉書刪除

快訊／諾貝爾化學獎出爐！法國、美國女學者共享殊榮

西裝褲大叔別嚇人！上半身卡進山邊排水洞口　靠近一看令人笑噴

KID要幫小鬼圓夢拍《我不是空笑夢》　堅強兩小時..仍忍不住爆哭T_T

《扛得住》麥克風遞給天上的他.. 　柯有倫.竇智孔.黃鴻升合唱：以後再當兄弟

坤達.庹宗康都來了...合唱《天堂有多遠》　KID爆哭「這輩子最快樂...鬼哥加入《玩很大》」

迷你豬「嘴裡咬票」搭地鐵出去玩　踩球過閘門萌暈千萬網：好逼真❤

「小鬼沒結拜的大哥」曾國城致詞台下頻拭淚　哽咽「覺得可惜，這一切太不真實了...」

許效舜率「閃亮之星」留83號球衣給黃鴻升　黃鐙輝哽咽：記得有一種溫暖叫小鬼

海裕芬憶見小鬼最後一面「怕眼淚滴到他」　「想要我當他的媽媽...」淚喊：快點來投胎！

依依不捨～捨不得～地球上最浪漫的一首歌　全場大合唱..「黃鴻升我們永遠愛你」

裝手機架收1百學生回「這也要錢」車行老闆怒開直播：我像工友嗎？

許瑋甯：我們會帶著小鬼靈魂重量生活下去　牽著華岡五人幫哽咽「我們沒有失去過他」

中國8.5萬人確診「防疫成功國家排第一」　台灣未進榜！

35隻猴子打群架　踩塌樓房壓死屋主和工人

單身帥哥1.5萬元刊登廣告徵友　9個月後真命天女現身

美國總統染疫有先例 歷史出現驚人的相似！

美副總統如儲君…離總統僅「一個心跳」距離　史上有9人曾緊急接班

川普發推特：徹底解密所有通俄門及希拉蕊電郵門檔案

她坐進駕駛座秒被開門拖走！怪男「載3幼女」飆車消失　離奇結局曝

以流感對比新冠肺炎　川普直言「致命性小」文遭臉書刪除

快訊／諾貝爾化學獎出爐！法國、美國女學者共享殊榮

西裝褲大叔別嚇人！上半身卡進山邊排水洞口　靠近一看令人笑噴

恐怖男露「詭異笑容」猛拉車門！辣人妻驚拍13秒影片：他硬要上車

挨餓入眠恐爆肥！她睡前便當照嗑…狂剷30kg　醫：「自律神經」是關鍵

HBL／電視轉播權東森拿下　109學年度89場播滿不縮水

台中檢舉達人連拍！黑衣男氣炸「抬腳踹車」...他嚇壞騎車逃走

中職／林祐樂二壘打攻分、陳重廷失誤送分　5局統一4比1富邦

王一博摔車被迫棄賽「敵隊秒HIGH翻慶祝」！　隊友氣炸：歡呼什麼？

「狼人殺」黃偉晉嗆婁峻碩「做壞事用話術包裝」：真的干我屁事

快訊／手機App突跳「震度6級」地震警報！網嚇傻狂奔　官方回應了

炎亞綸保養秘方曝光！　認疫情後「學會珍惜」...預告將推新輯

巴黎時裝周／LV特效綠幕變包包、蓬蓬雪靴超可愛！集團少奶奶現身支持

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

國際熱門新聞

美大選最新民調出爐！拜登6關鍵州全勝川普

尼斯湖水怪現蹤10秒！老船長曝影像

新冠肺炎重症化？日研究團隊曝關鍵

印度少年神預測　災難持續到明年

中國若犯台　美：會設法緩和緊張

道瓊下挫375點！川普喊停第二輪紓困

鄰居遇襲　柔道黑帶嬤暴打歹徒

美國傳奇搖滾吉他手癌逝　享年65歲

3壯漢土耳其美白牙齒　1暴斃2命危

湖邊玩耍！男童突遭河馬「狠咬拖進水」亡

零售商流出！　iPhone 12「共5款」2萬起跳

比地球舒適！科學家發現24個「超宜居星球」

男童玩盪鞦韆360度旋轉　頭撞地面慘死

即／白宮推出川普擊敗肺炎紀念幣　開放預購

更多熱門

相關新聞

怪男劫車載走3女童　離奇結局曝光

怪男劫車載走3女童　離奇結局曝光

英國西約克郡（West Yorkshire）發生一起恐怖事件。一位40多歲的母親剛坐進駕駛座，車門卻突然被打開，慘遭硬生生拖了出去。與此同時，2名怪異男子已經跳上車，飆速揚長而去，而她的3個年幼女兒都還坐在後座。

法單日確診1萬↑　英住院數創6月新高

法單日確診1萬↑　英住院數創6月新高

修車工燒成火球！救護車2hrs↑才來

修車工燒成火球！救護車2hrs↑才來

3壯漢土耳其美白牙齒　1暴斃2命危

3壯漢土耳其美白牙齒　1暴斃2命危

英國男養鵝「穿尿布」上酒吧

英國男養鵝「穿尿布」上酒吧

關鍵字：

英國廣告徵友單身

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

醫生娘裝針孔抓猴　意外揭名醫老公是惡狼

鄭人碩前妻爆氣飆罵小薰！　離婚1個月無縫接軌

「新北富二代」闖民宅性侵母女！　綁男屋主逼看活春宮

3男搶付飲料錢「全場尷尬」！外送員：真悲哀

紅隊突備大禮…吳宗憲一打開「是黃隊制服」

看上美艷外甥女　陸富商遭分屍108塊

心疼女友被攻擊…瘦子「3年前1首歌」霸氣護愛！

峮峮KTV續攤「雙眼哭腫」！貼圖藏小鬼愛的暗號

路邊搭到「450萬特斯拉小黃」…駕駛現身了！

六月嫁李易9年「每天吵架」：真的走不下去了

超過10分未取餐！外送員「餐點送遊民」她公審

饗食天堂「財富自由」吃法！他盛這5樣菜

SWAG點7下闖入「廠商模式」觀賞5分鐘精華影片

KID突爆哭…捏鼻緊抱吳宗憲！

楊丞琳第一次大哭：小鬼真的走了！忍淚21天終潰堤

更多

最夯影音

更多
KID要幫小鬼圓夢拍《我不是空笑夢》　堅強兩小時..仍忍不住爆哭T_T

KID要幫小鬼圓夢拍《我不是空笑夢》　堅強兩小時..仍忍不住爆哭T_T
《扛得住》麥克風遞給天上的他.. 　柯有倫.竇智孔.黃鴻升合唱：以後再當兄弟

《扛得住》麥克風遞給天上的他.. 　柯有倫.竇智孔.黃鴻升合唱：以後再當兄弟

坤達.庹宗康都來了...合唱《天堂有多遠》　KID爆哭「這輩子最快樂...鬼哥加入《玩很大》」

坤達.庹宗康都來了...合唱《天堂有多遠》　KID爆哭「這輩子最快樂...鬼哥加入《玩很大》」

迷你豬「嘴裡咬票」搭地鐵出去玩　踩球過閘門萌暈千萬網：好逼真❤

迷你豬「嘴裡咬票」搭地鐵出去玩　踩球過閘門萌暈千萬網：好逼真❤

「小鬼沒結拜的大哥」曾國城致詞台下頻拭淚　哽咽「覺得可惜，這一切太不真實了...」

「小鬼沒結拜的大哥」曾國城致詞台下頻拭淚　哽咽「覺得可惜，這一切太不真實了...」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面