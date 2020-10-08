辯論民調出爐！賀錦麗獲59％壓倒性支持　65％認彭斯更適合接班

▲民主黨副總統候選人賀錦麗與副總統彭斯。（組圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

美國副總統辯論於7日結束，副總統彭斯與民主黨候選人賀錦麗的表現普遍獲得讚賞。根據CNN最新出爐的民調顯示，有59％的民眾認為賀錦麗的表現較好，但談到誰比較適合擔任總統，彭斯則獲得65％的支持，多出賀錦麗2個百分點。

根據CNN進行的即時民意調查顯示，儘管彭斯與賀錦麗許多問題並未正面回應，但相較於大打口水戰的總統辯論，民眾這次較溫和的辯論都還算滿意。其中有59％的人認為賀錦麗表現較好，僅有38％的人認為彭斯表現得比較好；這與辯論前的預測民調相去不遠，根據同一群選民的調查結果，當時有61％的選民認為賀錦麗會贏，僅有36％支持彭斯獲勝。

調查顯示，賀錦麗確實提高了在電視觀眾的支持率，在辯論前的採訪中，有56％的人對賀錦麗抱持正面看法，這個數字在辯論後提高至63％；彭斯的支持率則是維持41％不變。

儘管大部分選民認為賀錦麗表現較好，但是當問到這兩個人之中誰比較適合「當總統」，彭斯則獲得65％的支持，贏過賀錦麗的63％。

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