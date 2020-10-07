屢談兵役制度挨批　徐巧芯：稱讚民進黨就可刀槍不入？

▲徐巧芯。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯近來對於兵役制度在臉書發表看法，卻被前民進黨發言人、現為民進黨台北市黨部副執行長何孟樺批評，「黃鼠狼給雞拜年」、「只差沒說出接受九二共識」。對此，徐巧芯反擊，稱讚民進黨就可以刀槍不入了？

徐巧芯7日在臉書表示，「這篇根本莫名其妙，拜託好不好，這幾天以來的所有論述，我哪裡鼓吹失敗主義了？是在哈囉？」現在連務實點出問題癥結點，都是民進黨口中的失敗主義？難道要當全民齊喊三次「民進黨政府好棒棒」，這種義和團式的做法，就是民進黨所謂的決心？稱讚民進黨就可以刀槍不入了嗎？





▲何孟樺。（圖／ETtoday資料照）

徐巧芯指出，碰到徵兵制議題、全民皆兵議題，民進黨的態度就是閃躲，甚至現在還扣帽子，對她做思想檢查，有時間講這些廢話，不如說明清楚，未來的國軍訓練應該怎麼調整才能更加精實並且具備戰力。

徐巧芯強調，對於兵役所有建言都有理有據，甚至透過監督成功調整部分國防部的方案，「真正在耍心機、打口水戰的是你，把我沒講的話塞到嘴巴裡這種老式政治抹黑法，現在已經沒什麼用了啦！年輕人要有年輕人的方式問政，針對我提出的質疑直球對決，如果覺得我哪裡講的不對請以論述說服我。感恩的心。走了一個講幹話的林靜儀現在又來一個」。