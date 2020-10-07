LINE FRIENDS棒球派對國慶日開打　熊大帶隊兔兔萌翻洲際球場

▲LINE FRIENDS棒球派對國慶日開打。（圖／LINE FRIENDS提供）

記者姚惠茹／台北報導

LINE FRIENDS今（7）日宣布，響應國民運動潮流，攜手中信兄弟在台中洲際棒球場舉辦最歡樂的運動派對，從10月9日~11日規劃為期三天的運動主題日，除了有極限量LINE FRIENDS BROTHERS PARTY主題聯名商品，還有熊大帶隊兔兔與莎莉一起萌翻洲際球場。

LINE FRIENDS表示，台中洲際球場將首度全面以LINE FRIENDS主題設計包覆，其中熊大將化身棒球隊長、可愛兔兔是俏皮啦啦隊、萌主莎莉負責上場打擊，國慶連假三天舉辦「BFRIENDS 運動大會」，將可愛的BROWN & FRIENDS角色們包裝進球場裡的大小角落。

LINE FRIENDS指出，熊大兔兔本尊也會到現場與球迷互動，而且國慶連假三天，憑內野門票進場可獲得超可愛的「LINE FRIENDS BROTHERS PARTY 扇」，每天發放一款角色手扇，讓熊大、兔兔、莎莉迎接球迷。

LINE FRIENDS宣布，極限量LINE FRIENDS BROTHERS PARTY主題聯名商品，也就是以LINE FRIENDS角色為主設計的限量商品也將從10月9日在洲際球場獨家開賣，包括精緻可愛的球衣、球帽、T shirt，並在中信兄弟網路商城同步開啟預購。

▲極限量LINE FRIENDS BROTHERS PARTY主題聯名T shirt。（圖／LINE FRIENDS提供）

▲極限量LINE FRIENDS BROTHERS PARTY主題聯名毛巾。（圖／LINE FRIENDS提供）

▲極限量LINE FRIENDS BROTHERS PARTY主題聯名球帽。（圖／LINE FRIENDS提供）