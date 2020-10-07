快訊／昌鴻增強轉中颱！明起將大迴轉北上　最新預測路徑出爐

▲昌鴻颱風變中颱，最新路徑預測。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

第14號颱風「昌鴻」稍早已增強為中度颱風等級，上午8時位於台北東方1460公里的海面上，預測往琉球群島東方海面移動，之後北轉再往東北方向通過日本南方海面，直接影響台灣天氣的機率低。

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▲昌鴻颱風將北轉再往東北方向通過日本南方海面，直接影響台灣天氣的機率低。（圖／中央氣象局）

不過，氣象局提醒，從明（8）日起至10日基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海地區及馬祖有長浪發生的機率，海邊活動請多加留意。

針對昌鴻颱風路徑，目前各國預測結果趨向一致，主要會在琉球群島東方海面移動，之後北轉再往東北方向通過日本南方海面，對台灣無直接影響。

▲昌鴻颱風各國預測路徑。（圖／翻攝NCDR）

至於未來台灣天氣，則持續受東北風影響，周四北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北及東北部地區有局部短暫雨，東部、東南部地區亦有零星短暫雨，其他地區多雲到晴，午後南部山區有局部短暫陣雨。

國慶連假期間，周五、六依舊是東北風影響，但水氣稍增多，桃園以北及東北部地區有局部短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，東部、東南部地區亦有零星短暫雨，其他地區多雲到晴，午後南部山區有局部短暫陣雨。

國慶收假日東北風稍減弱，氣溫稍回升；基隆北海岸、北部山區及東半部地區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後中部山區及南部地區有局部短暫陣雨。

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