質疑51.5公噸高麗菜涉假帳　鍾小平率農民告發北農總經理瀆職

▲鍾小平率農民赴台北地檢署按鈴控告北農總經理翁震炘涉嫌瀆職。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市議員鍾小平日前接獲檢舉，2019年12月28日高麗菜每公斤價格5至10元，北農卻在拍賣結束後，灌入沒有實際拍賣的51.5公噸、每公斤17元價格，且交易所得款項流向不明，懷疑有假帳嫌疑。鍾小平7日上午率農民赴台北地檢署，控告北農總經理翁震炘涉嫌瀆職。

鍾小平日前曾召開記者會，指控翁震炘在2019年12月29日，不循正常程序，用「預約」方式，以每公斤17元交易51.5公噸的高麗菜，然而當天拍賣市場的高麗菜單價卻是每公斤5到10元，質疑北農做假帳，且還有內部員工檢舉說根本沒有入帳。

鍾小平7日率數十名農民赴台北地檢署，他表示，北農此舉造成農民反彈，也懷疑高麗菜價格為虛偽交易，因此帶農民赴台北地檢署按鈴控告翁震炘涉嫌瀆職。

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