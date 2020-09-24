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被鍾小平質疑作假帳、揚言赴地檢署舉發　北農：預約交易有紀錄　

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▲▼安樂善終立法促進會成立大會,鍾小平。（圖／記者李毓康攝）

▲鍾小平。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市議員鍾小平接獲檢舉，2019年12月28日高麗菜每公斤價格5至10元，北農卻在拍賣結束後，灌入沒有實際拍賣的51.5公噸、每公斤17元價格，且交易所得款項流向不明，懷疑有假帳嫌疑，不排除前往地檢署舉發。對此，北農表示預約交易都有留存帳務紀錄。

鍾小平24日上午召開記者會，指控北農總經理翁震炘在2019年12月29日，不循正常程序，用「預約」方式，以每公斤17元交易51.5公噸的高麗菜，然而當天拍賣市場的高麗菜單價卻是每公斤5到10元，質疑北農做假帳，且還有內部員工檢舉說根本沒有入帳。

對此，翁震炘回應，去年當時他人在帛琉進行蔬果外銷，那一天是週六，所以到貨量非常多，有400多噸，比平常的300多噸多了整整100噸，為穩定菜價，避免承銷人員藉此機會惡意殺價，導致農民血本無歸，所以按照農產品市場交易法，進場確保菜價；至於價格不同的部分，則是因為品質不同的關係。

翁震炘提到，使用預約交易主要是希望穩定菜價，菜價穩定後就沒有使用預約交易方式；且當天預約方式買的51.5公噸高麗菜帳務都有入帳，後續會提供資料給議員。

最後，鍾小平要求北農交出帳本、匯款單、當天貨車進出的錄影帶，不排除前往地檢署舉發，讓檢調來查。

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