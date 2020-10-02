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中秋連假台電節電音樂趴　聯手玖壹壹、陳零九、小男孩樂團嗨翻府城

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▲台電於10月2日下午3時在台南市政府西側廣場舉辦節電音樂趴，現場由台南市長黃偉哲、台電副總經理王耀庭等貴賓共同為音樂趴揭開序幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台電於10月2日下午3時在台南市政府西側廣場舉辦節電音樂趴，現場由台南市長黃偉哲、台電副總經理王耀庭等貴賓共同為音樂趴揭開序幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導
中秋連假來台電節電音樂趴樂一下！台電節電活動延續「我節電、我驕傲」主題，陸續舉辦多項系列活動，包括小小台電營、密室瘋節電等，今年節電音樂趴在台南，找來饒舌天團「玖壹壹」、「九澤CP」陳零九與邱鋒澤、小男孩樂團等最夯團體輪番熱唱，更有遊戲闖關抽好禮，民眾隨著音樂嗨翻台南！

▲台電於10月2日下午3時在台南市政府西側廣場舉辦節電音樂趴，現場由台南市長黃偉哲、台電副總經理王耀庭等貴賓共同為音樂趴揭開序幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）
台電於10月2日下午3時在台南市政府西側廣場舉辦節電音樂趴，現場由台南市長黃偉哲、台電副總經理王耀庭等貴賓共同為音樂趴揭開序幕。台電指出，近年持續結合多元溝通方式推廣節電，去年在台中勤美誠品草悟道舉辦的「光與綠音樂會」吸引上萬人參與，今年移師台南擴大舉辦，攜手民眾中秋連假走出戶外，讓節電不只是環保愛地球，也可以成為一種有個性的生活態度。

▲台電於10月2日下午3時在台南市政府西側廣場舉辦節電音樂趴，現場由台南市長黃偉哲、台電副總經理王耀庭等貴賓共同為音樂趴揭開序幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）
台電說明，今年節電音樂趴與往年一樣歌壇大咖雲集，由台南在地人聲樂團「蠢樂團」為活動熱場，並由YouTube點閱率破4千萬次的小男孩樂團、蕭敬騰師妹劉艾立（Erika）、最帥Rapper「婁峻碩」、「九澤CP」陳零九與邱鋒澤，以及最台嘻哈團體「草屯囝仔」與玖壹壹等超強卡司，接力熱唱讓音樂趴high到最高點。

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▲台電於10月2日下午3時在台南市政府西側廣場舉辦節電音樂趴，現場由台南市長黃偉哲、台電副總經理王耀庭等貴賓共同為音樂趴揭開序幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台電於10月2日下午3時在台南市政府西側廣場舉辦節電音樂趴，現場由台南市長黃偉哲、台電副總經理王耀庭等貴賓共同為音樂趴揭開序幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）
民眾響應節電看偶像，好聽好玩還有大獎拿！現場特別準備早鳥禮，前2000名於服務台填寫活動問卷的民眾即可獲得限量野餐墊，隨領即用!民眾還可以挑戰節電遊戲關卡，輕鬆了解節電知識，過關就可抽好禮，包括三秒野餐帳、SONY藍芽喇叭及節能除濕機讓民眾帶回家。▲台電於10月2日下午3時在台南市政府西側廣場舉辦節電音樂趴，現場由台南市長黃偉哲、台電副總經理王耀庭等貴賓共同為音樂趴揭開序幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台電後續也將在10月17、18日「2020桃園國際風箏節」舉辦「節電放風中」活動，完整資訊可參考「我節電我驕傲」活動網站(https://www.savepower.com.tw/)。

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