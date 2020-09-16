新學期新氣象　嘉藥「秘境」 等您一探究竟

▲新學期新氣象，開學首日嘉南藥理大學以一系列活動拉開序幕，讓所有嘉藥學子感受到熱情、活力與創新的校園氛圍，不僅要讓學習更快樂，也要開闊學子視野與美感。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新學期新氣象，開學首日，嘉南藥理大學以一系列活動拉開序幕， 從一早活力陽光中的「早安、您好」活動、109級新生植樹、嶄新學生餐廳登場到溫柔夕陽下的「秘境」音樂會，就是要帶動謙和禮貌風氣，讓所有嘉藥學子感受到熱情、活力與創新的校園氛圍，不僅要讓學習更快樂，也要開闊學子視野與美感。

「早安、您好」是由校長李孫榮偕同副校長、教務長、學務長、五院院長等主管及親善大使、學生代表等，於開學首日齊聚學校大門，以親切微笑及問候來激勵來上早課的同學，隨著一部部公車來到，學生陸續步入校園，師長們主動道出一聲「早安」，同學看到許多師長與活動人員，雖然有些靦腆與驚訝，但也輕聲回應「老師早」，吳同學說看到校長跟老師們一大早就在校門口，有些驚訝但是又覺得能跟校長這樣互動很親切。

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嘉藥校長李孫榮在開訓典禮中贈予109級新生，象徵百年樹人、教育傳承的小樹苗，也在師長見證下，由李校長與兩位新生代表粧品系郭姿妤及食品系近藤立輝，手執金色鏟子一起種植於校園內，李校長特別叮嚀要細心呵護小樹苗，希望在未來的四年中，隨著小樹苗成長，嘉藥新生們也能日益茁壯。

當夕陽緩緩落下，以螢光裝置藝術為主的「秘境」音樂會才要登場，在二胡跳躍奔放樂聲中，越來越多學生被吸引而聚攏到逸舒園旁草地來，隨著太陽光芒褪去，草地小蘑菇、小精靈鮮活起來，嘉藥校長李孫榮及其他師長也駐足觀賞，一同為此次活動開幕點燈。點燈後的螢光藝術作品綻發出絢麗色彩，配合著國樂及吉他社優雅的音樂聲，在初秋夜晚裡，師生一同享受著視覺、聽覺及心靈上的藝術饗宴，成為校園新亮點。

透過藥學系王冠傑老師的引介，原本在安南區展示螢光裝置藝術創作者黃俊帝先生特別將其作品移至嘉藥校園展示，黃俊帝以萬物皆我師的創作精神，取材自大自然靈感，此次主題以精靈村為主，結合逸舒園內天然地貌，營造出精靈穿梭在、水晶、樹林及海洋內，與蝴蝶婆娑共舞情境，為夜晚的校園增添一份童話色彩。在花朵藝術創作中，黃俊帝特將嘉藥校徽融入創作，象徵活力新生，祝福嘉藥校運昌隆，生生不息！

嘉藥校長李孫榮對帶有學校CNU英文縮寫的長頸鹿作品印象最為深刻，李校長也勉勵在場同學，要像長頸鹿的軀幹一樣寬廣厚實，求學生涯中努力充實自己，獲得新知及培養專業技能，未來出社會後，才能如長頸鹿的脖子，可以低頭謙卑的學習，也能抬頭向蔚藍天空延伸，看得更高更遠。

「秘境」螢光裝置藝術展覽的展期為9月14日至28日，於嘉南藥理大學逸舒園旁草地展示，歡迎校內師生及有興趣的民眾撥空前往觀賞。

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