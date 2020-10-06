影／美腿小隻女「機車晃52秒」爆熱議！本尊高EQ回應...網洗讚：是正妹

網搜小組／周亭瑋報導

一名身高147公分的正妹之前「解中柱」時，在機車上搖晃整整52秒，都快嚕到鐵門了，仍以失敗收場。影片曝光後引起熱烈回響，如今本尊現身，除了高EQ回應外，也強調已經學會收中柱了。

小隻妹日前發文抱怨，在公司一般都只立側柱的她，當天準備下班時，赫然發現愛車又被同事立了中柱，由於她是最後離場的員工，當下無人能幫忙，所以她也只能默默坐上車，開啟收中柱的漫長過程。

就這樣她前後晃了將近52秒，中柱仍屹立不搖，這讓她不禁崩潰，「我自己一個超無助的，都快嚕到鐵門了，還一直下不去，停紅綠燈的人跟路人應該都傻眼。」

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▲本尊現身。（圖／ETtoday新聞雲）

影片戳中廣大網友的笑點，事後本尊現身回應，表示有向同事請教收中柱的方法，也已經學會了，「我平時停機車格時，都會立中柱起來的喔，還有這跟智商完全沒任何關係，我機車跟汽車筆試都還100分呢！」

而留言也引來網友蓋樓，直呼「果然是正妹」、「我挺妳，也請妳考慮我」、「再表演一次，驗證一下」、「本尊出現了」、「先加好友」、「不會也沒關係，我可以幫妳，最愛幫路人拉機車了」、「天涯海角我都幫妳移車，那個腿給幾霸昏」、「朝聖 頂」、「想認識的衝動」、「原來是147的正妹本人」。

▼狂嚕52秒還是收不了中柱。（圖／翻攝自爆怨公社）