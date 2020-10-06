新增3例境外移入！本國籍男女從美、法返台染疫

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增3例新冠肺炎確診病例，其中2人為30多歲男性(案519、521)，1人為20多歲女性(案520)，均為本國籍，分別自美國及法國返台。

▲中央流行疫情指揮中心臨時記者會。（圖／記者黃國霖攝）

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指揮中心表示，案519長期在美國工作，約2至3個月返台一次，在美國期間無不適症狀，10月4日返台，入境時主動告知搭機時出現喉嚨癢症狀，由機場檢疫人員協助採檢，於今日確診。衛生單位已掌握個案同班機接觸者共21人，其中10人為前後二排座位旅客，列居家隔離對象，11人為機組員，因全程有適當防護，列自主健康管理對象。

指揮中心指出，案520今年已於法國留學畢業，9月中旬再前往法國處理私人事務，9月27日至30日陸續出現發燒、頭痛、流鼻水、鼻塞及嗅覺異常症狀，未於法國當地就醫；個案10月4日返國，入境時主動告知檢疫人員有流鼻水、鼻塞症狀，於機場進行採檢，並於今日確診。衛生單位已掌握個案同班機接觸者共18人，其中7人為前後二排座位旅客，列居家隔離對象，11人為機組員，因全程有適當防護，列自主健康管理對象。

▲▼案519、520、521機上座位圖。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

指揮中心表示，案521長期於美國工作(前次自台灣出境時間為去年5月)，今年10月3日起陸續出現腹瀉、喉嚨腫情形，10月4日返台，入境時主動告知檢疫人員有腹瀉情形，於機場進行採檢，並於今日確診。因本個案與案519搭乘同班機返台(兩人互不認識)，其中機組員7人已列為案519接觸者不重複匡列，而同班機前後二排座位旅客共11人則列為居家隔離對象。

指揮中心統計，國內截至目前累計95,089例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含93,745例排除)，其中521例確診，分別為429例境外移入病例，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、485人解除隔離、29人住院隔離中。