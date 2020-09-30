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女兒點蝦仁炒飯！全部吃光剩「這樣料」…媽看碗秒傻眼：我生的

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▲▼ 。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲女兒吃蝦仁炒飯，只吃炒飯不吃蝦仁。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者施怡妏／綜合報導

小朋友可愛的模樣，總是會讓人又氣又好笑，有媽咪分享女兒的可愛行為，每次點珍珠奶茶，只喝奶茶不吃珍珠，點蝦仁炒飯，只吃炒飯不吃蝦仁，讓她感到頭痛很無奈，「這人就是我女兒，還不能棄養」。

媽咪在臉書「爆怨公社」發文，帶女兒出去吃飯，每次都把「重點」留下，買珍珠奶茶，結果只喝奶茶，剩下一堆珍珠；點蝦仁炒飯，把炒飯吃光光，剩下一堆蝦仁，讓原PO相當頭痛，都把餐點裡的精華留下來，殊不知這些東西才是最貴的，「到底要浪費老娘多少錢啦」。

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貼文一出後，網友們全笑翻，「要慶幸還好不是蝦仁炒飯只吃蝦仁」、「年輕人有自己的想法」、「女兒把精華留給妳」、「珍奶可以要求珍珠減半，因為我也常常會剩」、「話說我以前吃苦瓜封肉，只吃肉然後苦瓜給媽媽」、「我蝦仁都留最後吃」、「下次點蝦仁炒飯不要蝦，珍珠奶茶去珍珠」、「叛逆的年紀了，請順她」。

也有媽媽分享家中小孩的趣事，「很好啊，我兒子都把料吃完不吃的才留給我」、「我女兒是蝦仁炒飯沒盯著的話就只吃蝦仁，然後吃肯德基蛋塔只吃裡面，把留皮給我」、「我兒子都是蝦仁吃完剩一堆飯欸」、「我兒子是為了蝦仁點蝦仁炒飯的」、「我兒子也是點餛飩湯麵卻不吃餛飩的人」。

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