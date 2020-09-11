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疑因財務糾紛電台遭人抗議　永康警到場戒護

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▲主人廣播電台創辦人楊文禮疑因財務糾紛，率員前往台南之聲廣播電台抗議，台南市永康分局警方派員戒護，並舉牌制止。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲主人廣播電台創辦人楊文禮疑因財務糾紛，率員前往台南之聲廣播電台抗議，台南市永康分局警方派員戒護，並舉牌制止。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

主人廣播電台創辦人楊文禮，指控台南之聲廣播電台林天得涉嫌侵佔廣告費、節目時段費2500多萬元等，11日上午率員前往抗議，永康分局據報，派員前往現場戒護，防範脫序行為發生，楊表示要向警方控告林涉嫌背信、詐欺等罪嫌，林天得對楊男的各項指控矢口否認，指全係子虛烏有，且各事件均由法院判決無罪。

▲主人廣播電台創辦人楊文禮疑因財務糾紛，率員前往台南之聲廣播電台抗議，台南市永康分局警方派員戒護，並舉牌制止。（圖／記者林悅翻攝，下同）

楊文禮11日上午由家人及友人陪伴，前往位於台南市永康區某大樓，要上樓向台南之聲電台抗議，被永康分局警方阻擋在大樓一樓外，楊文禮等人無法進入下，不得不在大樓騎樓高舉白布條抗議，指稱台南之聲林天得（藝名林宏），涉嫌勾結大千電台的人員搶奪主人電台的財務，楊文禮並指控林天得涉嫌侵佔主人電台的財產、廣告費、時段費等。

楊文禮指稱，林天得10多年前與他的主人電台合作，這期間侵佔電台的廣告費、時段費共2500多萬元，另外也騙取電台2台發射站6000萬元及2棟房子1600萬元及股權56％等。

楊文禮說，多年前已向司法單位控告林等人侵佔主人電台的各項財務等，但均被判無罪，他認為司法不公。11日抗議結束後，他要控告林侵佔主人廣播電台廣告費、節目時段費2500多萬元。

林天得則表示，主人電台是由楊文禮夫妻經營，時段費、廣告費他如何侵佔？對於2500多萬元這個指控，根本是胡扯，且其他指控也係子虛烏有，各事件均由法院判決無罪，由司法單位還他清白。

林天得說，該公司與主人電台股權案與楊文禮先生之訴訟，經過法院判決與主管機關NCC（國家通訊傳播委員會）許可過戶，過程一切依法，完全合法，台灣是法治社會，楊文禮先生在所發新聞稿中所提及串通同業及主管機關等等皆非事實，該公司也已對楊等無的放矢、公然誹謗行為進行蒐證，將提出訴訟，以正視聽。

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