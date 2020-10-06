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快訊／萬華暗巷械鬥捅破心臟　22歲朱男「涉殺人罪」羈押禁見

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▲▼ 萬華暗巷械鬥！男「心臟被捅破」慘死　22歲主嫌龍山寺前爛醉落網。（圖／記者張君豪翻攝）

 ▲22歲朱姓主嫌龍山寺前爛醉落網。（圖／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松、林彥臣／台北報導

台北市萬華區長順街5日凌晨2時許發生一起持刀凶殺血案，其中林姓男子（30歲）遭到對方手持利刃刺入心臟、腹部，經送醫搶救後仍宣告不治，涉案被捕的朱姓主嫌經台北地檢署檢察官訊後，6日晚間以涉嫌殺人重罪為由，向法院聲請羈押禁見。

警方調查，林男與朱嫌兩派人馬宿怨積累甚深，日前雙方又因嗆聲而起衝突，因而相約在一處人煙稀少的暗巷內談判，林男當時帶了6名友人助陣，未料朱嫌卻帶了7人到場，雙方一言不合當即在街頭混戰。

▲▼ 萬華暗巷械鬥！男「心臟被捅破」慘死　22歲主嫌龍山寺前爛醉落網。（圖／記者張君豪翻攝）

▲朱嫌與其同夥5日凌晨駕車前往暗巷與林男等人談判。（圖／記者張君豪翻攝）

朱嫌陣營手持刀棍瘋狂朝著林男人馬攻擊，由於事發太過突然，林男等人反應不及只能四處逃竄，期間林男還遭利刃捅傷，腹部及心臟都有穿刺傷，其中心臟當場被刺破重傷，倒臥血泊中，送台北馬偕醫院搶救後，最終仍宣告不治身亡。

警方經調閱監視器追查後，鎖定主嫌22歲朱姓男子，6日凌晨於龍山寺前落網時，渾身酒氣，喝得醉醺醺，見到警方時還不斷喊「我好暈」。警方經初步偵訊，朱嫌坦承犯案，並表示與林男有債務糾紛，因此雙方人馬才相約談判、亂鬥，而在案發後朱嫌便獨自離開現場飲酒。

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