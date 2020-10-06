哭著走完！他爬黃山遇「雨衣大軍」被擠爆　回頭一看崩潰：我想回家

▲黃山上人山人海。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

隨著大陸新冠肺炎疫情趨緩，十一假期期間民眾開始「報復性出遊」，光是1日至4日，就有4.25億人次出門遊玩，這也導致不少景點「人擠人」。有遊客前往世界遺產黃山時，沒想到狹窄的山路卻塞滿了穿雨衣的遊客，讓他忍不住大吼「我想回家」，但回頭卻一樣是看不見盡頭的隊伍，實在進退兩難。

▲遊客穿上雨衣。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，近日一段「遊客在黃山上進退兩難」的影片在網路掀起熱議，畫面中可以看到，飄著冷雨的陰天裡，黃山曲折的山道上擠滿人潮，密密麻麻的遊客穿著五顏六色的雨衣，這時有人忍不住大喊道，「我後悔了！我不想出來玩了！我想回家！」

▲摩肩接踵的人流在黃山上形成一條蜿蜒曲折的巨龍 。（圖／翻攝自微博）

該遊客嘹亮的聲音所有人都聽見了，不過就算真想原路折返，回頭一看同樣只能看到長長的人龍，真的是進退兩難，只好咬著牙，堅持走完這個「風雨路」。

遊客沮喪抱怨道，「山上又濕又冷，晚上更是過冬一樣，吃的喝的住的都死貴。真是想不開，為什麼要出來遭這個罪。」。景區隨後也回應，當日客流並沒達到接待量上限（3.75萬人）。

▲景點被人群塞滿 。（圖／翻攝自微博）

影片傳出後，迅速登上微博熱搜，網友紛紛笑說，「自己選的出門玩，哭著也要走完！」、「放個假對自己太狠了」、「我就想知道中間有沒有尿急的」、「進退兩難一詞的詮釋」。

▲上海迪士尼凌晨4點的排隊人潮。（圖／翻攝自都市快報）

除了黃山外，其他知名景點也是人擠人，坐標移到上海，淩晨4點半就有大批人龍穿著雨衣、拿著雨傘，排隊去迪士尼樂園遊玩，影片拍攝者見到這「壯觀」一幕，感慨「我後悔了，我想回家...」。另外，峨眉山上也是出現「雨衣大軍」，狹窄的山路上擠滿一顆顆人頭，畫面相當驚人。

▼ 峨眉山上同樣塞滿滿 。（圖／翻攝自抖音）

根據大陸有關部門統計，10月1日-4日共累計有4.25億人次出遊，實現旅遊收入人民幣3120.2億元，折合台幣1.2兆；主要旅遊目的地、熱門旅遊景點的客流和消費繼續保持高位。旅遊人次已經恢復至2019年同期的78.2%；旅遊收入恢復至2019年同期的66.8%。