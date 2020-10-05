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風雨天登黄山！她崩潰喊「我想回家」　抬頭一看只能含淚走完

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▲▼黃山人擠人。（圖／翻攝自星視頻）

▲黃山人擠人。（圖／翻攝自星視頻）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸十一迎來小長假，前4天約有4.25億人次出遊，多地景區一票難求。日前，大陸有遊客趁著小長假赴安徽黃山景區遊玩，穿著雨衣的她爬到一半，聽到其他遊客崩潰大喊，在大風大雨的「洗禮」下也心生退意，但她一抬頭，是看不見盡頭的隊伍，一回頭又是看不見盡頭的隊伍，只能含淚走完全程。

十一長假再碰上中秋節，讓疫情平緩的大陸出現「報復性消費」、「報復性出遊」現象。網傳影片中，黃山曲折的山道上塞滿了密密麻麻的遊客，五顏六色的雨衣在風中搖晃，冷冷的風雨在遊客臉上胡亂地拍，有人忍不住大喊道，「我後悔了！我不想出來玩了，我想回家。」

聽到這聲呼喊，再抬頭前方看著無盡的山道，拍影片的遊客也心生退意。然而鏡頭一轉，來的路、去的路，都是看不到盡頭的雨衣客，實在「進退兩難」。全部人只好在風雨中互相攙扶，搖搖晃晃地「含淚」走完全程。

▲▼黃山人擠人。（圖／翻攝自星視頻）

▲十一長假超多人出遊。（圖／翻攝自微博）

網友紛紛笑翻，「十一出行是要有勇氣的」、「哈哈哈，每年都換一波人喊後悔想回家……」、「我就想知道中間有沒有尿急的」、「哈哈哈，今年想回家，明年又忘了」、「這個時候出去旅遊，真是受罪，我一個朋友，一家人去旅遊，人太多了，一家人又坐飛機回家了」。

還有「躺著說話不腰疼」，宅在家的網友也發來賀電，「我就靜靜地看著你們人擠人。」

對此，黃山風景區旅客諮詢服務熱線工作人員5日回應稱，由於疫情期間景區限流，堵在路上一動不動的情況一般不會發生，擁擠的情況也只在熱門路線出現，從10月1日至今，景區遊客還未達到過每日接待量上限（3.75萬人）。

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