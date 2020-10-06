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首度接下手機代言！女神曾之喬開心現身　分享Sony最新手機Xperia 5 II

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▲首度接下手機代言！女神曾之喬開心現身，分享Sony最新手機Xperia 5 II。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者吳杰澄）

▲女神曾之喬代言Sony全新5G手機Xperia 5 II。（圖／Sony提供）

▲女神曾之喬開心現身記者會，手上拿著Sony全新5G手機Xperia 5 II。（圖／Sony Mobile提供）

記者黃稜涵／採訪報導

女神曾之喬出道以來首度接下手機代言，日前開心現身記者會，與大家分享Sony最新手機Xperia 5 II，喬喬平常熱愛拍照，常常在社群上ＰＯ美照跟粉絲分享，也喜歡教大家一些拍照小撇步， Xperia 5 II的每秒20張高速連拍，更是讓她一拍就愛上！

▲▼首次接下手機代言！曾之喬化身偵探社社長 教你如何捕捉真情。（圖／記者吳杰澄攝）

▲平常熱愛拍照的她，常常在社群上ＰＯ美照跟粉絲分享。（圖／記者吳杰澄攝，下同）  

Sony Mobile代言人曾之喬表示，「現在有快速連拍的功能，就不用自己一直按很方便，因為有時候就是在表情和表情切換的中間會很自然」，她也笑說「因為每個人手機不一樣，有時候身邊的人幫我拍照，可能相機沒有那麼好的話，我都會說不好意思，可以用我的手機重拍一張嗎，現在除了自己在用Xperia 5 II，身邊的工作夥伴也都全換成Xperia 5 II，以後大家都可以拍出美照」。

▲▼首次接下手機代言！曾之喬化身偵探社社長 教你如何捕捉真情。（圖／記者吳杰澄攝）

▲▼曾之喬現場示範拍美照的小撇步，Xperia 5 II的高速連拍功能，可以捕捉她自然生動的表情。

▲▼首次接下手機代言！曾之喬化身偵探社社長 教你如何捕捉真情。（圖／記者吳杰澄攝）

眼神流露出來的情感、每個神情的細節，也是喬喬拍照的重點之一，Xperia 5 II人眼即時追蹤對焦功能，所有表情都能清晰的被記錄下來，喬喬提到「有一次在一個光源一般的情況下，我用前鏡頭拍，我就略略做了一個小小的電眼，原本以為應該拍不太出來，沒想到後來在鏡頭上看起來很電，把我眼睛層次拍得非常清楚，所以我只要輕輕地做就可以呈現出來，有驚豔到我」。

▲女神曾之喬代言Sony全新5G手機Xperia 5 II。（圖／Sony提供）

▲喬喬現場直接拿起Xperia 5 II自拍，電眼有神有層次，讓喬喬好驚艷！

▲▼首次接下手機代言！曾之喬化身偵探社社長 教你如何捕捉真情。（圖／記者吳杰澄攝）

▲曾之喬擔任Sony Mobile代言人，首支廣告片竟然化身偵探社社長「很會喬」。

擔任Sony Mobile代言人，首支廣告片竟然化身偵探社社長「很會喬」，髮型穿著都走復古風，對於詮釋這個全新角色，喬喬直呼很過癮！「我們沒有設定『很會喬』的年紀，她有可能是活了一兩百年的人，因為整個現場都是古董，整個照相館感覺也不知道到底是存在了多久，所以其實那一天我覺得蠻開心的，因為這麼多年來我好像沒有在廣告當中可以發揮演員的身份」。

▲▼首次接下手機代言！曾之喬化身偵探社社長 教你如何捕捉真情。（圖／記者吳杰澄攝）

▲對於詮釋新角色，喬喬直呼很過癮，很多年沒有在在廣告中發揮演員的身份。

廣告當中也賦予喬喬全新任務，將私底下愛觀察、愛分享、愛聊天的個性帶入角色裡面，但究竟要解開什麼樣的謎團呢？偵探社社長很會喬將在10/8正式亮相，準時鎖定Sony Xperia Taiwan Youtube頻道，很會喬社長幫你解開謎底。

Xperia 5 II 微電影10/8首映：https://youtu.be/p2ffQVkvl58

▼究竟要解開什麼樣的謎團呢？很會喬社長10/8在Sony Xperia Taiwan Youtube頻道幫你解開謎底。

▲▼首次接下手機代言！曾之喬化身偵探社社長 教你如何捕捉真情。（圖／記者吳杰澄攝）

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