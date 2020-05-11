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將於520上市的SONY Xperia 10 II入手前必看八個特色

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影片上傳中...

▲關於Xperia 10 II的八個特色。（影片／記者洪聖壹攝、製作）

特約記者洪聖壹／綜合報導

大約一個禮拜之前，Sony mobile公開了售價台幣11,490元的防水手機Xperia 10 II，並且選在520上市，與新iPhone SE同樣瞄準學生跟年輕上班族，跟今年多數Android中階機一樣配備多顆鏡頭來強調拍照功能，加上獨特的21:9 OLED螢幕，要在Xperia 1 II上市之前先暖身，本篇整理的，正是這支手機的幾個特色。

一、外觀設計：

Xperia 10 II採用日系的方正設計，共提供「可可黑」、「奶油白」、「薄荷綠」、「莓果藍」四色。不過從官網來看，「薄荷綠」模擬情境是清澈的海洋映照出的綠色。「莓果藍」其實要表達的是夏天的天空那種深藍色。白色可能也不是純粹白，感覺比較像是沙漠在太陽光反射之後、帶了一點白沙的白色。至於「可可黑」則是帶了一點灰色意象的黑白城市照片。總之，這四個顏色帶來的都是滿滿的夏天度假氣息。

▲▼Xperia 10 II在用色上充滿夏天氣息。（圖／取自Xperia官網）

二、OLED寬螢幕：

不知道從什麼時候開始，許多人都會有一種想法：「手機好不好，先看螢幕與拍照」。相比iPhone SE(2020)最大的強項就是下放iPhone 11系列的A13 bionic晶片，Xperia 10 II最大特色就是它的6吋21:9 OLED寬螢幕。

Sony mobile將以往旗艦機才提供的OLED面板以及承襲自 SONY BRAVIA 電視的原色顯示技術(TRILUMINOS display for mobile)、影片影像最佳化技術、多工視窗分割功能都放到這支手機當中，讓不管是玩遊戲、看Netflix或者YouTube，都能夠帶來較好的體驗。

三、有3.5mm耳機孔：

隨著iPhone移除了耳機孔之後，現在市面上多數的智慧型手機，也都跟著沒有耳機孔，但是作為2020年旗艦級中階機，Xperia 10 II是有3.5mm耳機孔的，當然跟往年中階機一樣，都提供Hi-Res高解析音樂及無線高解析音樂技術，所以很多耳機發燒友想要聽到好聽的音樂，可以不用另外透過USB-C/Lightning轉接頭，就可以使用高階耳機來聽到完美音質的音樂。

四、IP65/IP68防潑水/防水：

Xperia 10 II 全機正面跟背面都採用大猩猩第六代康寧玻璃搭配鋁合金中框的設計，重量151克，其實跟148克的新iPhone SE差不多。雖然有耳機孔跟USB-C插槽，但是支援 IP65/IP68 異物防護等級，這是必須在「所有連接埠和連接的保護蓋都應緊閉」的前提下。手機髒了稍微沖洗一下，或者下雨天拿出來講電話之後「擦乾＋晾乾」後充電是沒太大問題的，其他情況下，官網有特別提到：「請勿將裝置完全置於水中或暴露於海水、鹽水、氯化消毒過的水或飲料等液體中。USB 連接埠在充電前必須完全乾燥。」

五、4G雙卡雙待

Xperia 10 II 同樣不支援5G，但是台灣版本跟日本一樣，提供一個獨立 Nano SIM 卡插槽，以及一個混合插槽 (Nano SIM 卡或 microSD 卡)的三選二插槽。

六、三鏡頭

Xperia 10 II背面配備了三組鏡頭，分別為800萬畫素超廣角（等效焦距16mm）、1200萬畫素廣角（等效焦距26mm）跟800萬畫素長焦（等效焦距52mm），排列方式是垂直的，自拍鏡頭為800萬畫素。主要用來拍攝的那顆廣角鏡頭，光圈F2.0，使用的是1/2.8 吋行動裝置專用 Exmor RS 感光元件，自拍鏡頭的光圈也是F2.0。其實都不算大，所以在拍攝的時候要注意盡量找光源充足的環境下拍攝，在室內想要抓拍寵物照片，建議要用4K錄影的方式，然後從畫面中擷取。

不過從目前官網釋出的拍攝測試樣張來看，這三顆鏡頭相較往年的Sony手機又再升級，色彩飽和度抓得不錯，尤其是在拍人像跟美食。另外，從日本官網提供的低光源拍攝的樣張來看，如果想要拍出類似的照片，建議使用手機腳架。

▲Xperia 10 II超廣角實拍。（圖／取自官網）

▲Xperia 10 II廣角實拍。（圖／取自官網）

▲Xperia 10 II長焦鏡頭實拍。（圖／取自官網）

▲Xperia 10 II室內低光源拍攝。（圖／取自官網）

七、電力優化

Xperia 10 II提供比上一代更大的3600mAh電池，原生內建 Android 10系統，因此在系統端本身就有提供了更好的電力優化，不過Sony mobile又針對電池提供了所謂的Battery Care及Xperia智慧充電技術（Adaptive Charging）同步調整電池充電速率，讓手機不會充電過度，藉此延長手機電池壽命。

此外，這支手機不支援無線充電，但是支援18W快充，只是也是需要額外選購快速充電器，像是SONY自家的UCH32C，才能夠完成快速充電。

八、高通Snapdragon 665處理器

Xperia 10 II採用高通Snapdragon 665行動平台，記者了解了一下這個行動平台是高通於2019年4月對外發表的4+4八核心平台，主要整合了Adreno 610 GPU、X12 moden、Hexagon 686 DSP跟Spectra 165 ISP，比較重要的兩個要點，一個就是全新升級的GPU，這個只要知道手機比較不會卡頓就好。另外就是AI拍照了，它主要支援了場景辨識功能，進一步切換Sony mobile獨家提供的色彩調校，好比說讓人像色彩更接近SONY風格、讓食物拍起來更美味，並且支援Google的AR實景導航、AR即時翻譯等功能。

另外還有一個重點就是這顆行動平台除了支援三鏡頭拍攝之外，其實也可以像是Google Pixel 3、蘋果iPhone SE 2020一樣，讓單一的廣角鏡直接演算人像，不過因為這顆鏡頭有長焦段的鏡頭，加上記者手邊沒有實機，無法做更進一步的確認它拍攝的人像是單一鏡頭演算，亦或者同時啟動兩顆鏡頭拍攝，但不管是哪一種，從目前多家媒體拍攝的成像來看，「在光源充足的前提下」，人像照片跟食物照片的虛化處理都很不錯。

以上八點就是記者這次為大家整理的Xperia 10 II的特點，而且Xperia 10 II售價還算親民，只有台幣11,490元，預計5月20日一口氣推出四款顏色，其中「薄荷綠」由中華電信獨家銷售。購機都有「不怕潮享樂包」的首購禮，裡頭有運動毛巾、運動包、透明保護殼跟水壺。

此外，除了中階版本的Xperia 10 II，今年Sony mobile的重頭戲其實是搭載高通S865行動平台、4K OLED長螢幕，同樣有3.5mm耳機孔，而且是Sony mobile第一款5G手機，該款手機最大的特色反而是它在拍照上首次用上了自家α相機拍攝效能，擁有高達247個對焦點、每秒可以拍20張的超強拍照效率，4000mAh電池容量，目前已經確認5月18日在歐洲部份國家開賣，預計6月份在台亮相，喜歡SONY旗艦機的用戶，可以期待。

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