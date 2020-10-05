林燕祝踢爆幼園兒招收且雇用沒教保資格助教　教育局：依法嚴查！

▲台南市議員林燕祝5日質詢台南市教育局時，踢爆台南某幼園兒招收，且雇用沒有教保資格助教。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議員林燕祝5日質詢台南市教育局時，踢爆台南某幼園兒招收，且雇用沒有教保資格助教，還把幼童的藥都丟掉沒餵，教育局稽查前，超收的幼兒園就和道「藏小孩」，她要求教育局查清楚有沒有人洩密。

教育局長鄭新輝表示，若幼兒園有違規情況，查出來就會公布校名，讓大家唾棄，教育局人員在稽查前，若有人走漏消息，也會處罰。

林燕祝指出，近期發生在雲林與台中幼兒園的虐童事件，都因為幼兒園內沒有裝設監視器，以致無法釐清事情真相，台南市也有同樣的問題就是，她已3度提案修正幼兒園管理自治條例，要求幼兒園內要設監視器，此次終於送進議會討論，她要求教育局儘速完成家長的問卷調查。

教育局長鄭新輝指出，家長問券的內容和題目初稿完成，還將請專家進一步檢視，已在審慎處理中。

林燕祝進一步指出，校方與家長互相指控虐童的事件，若沒有監視器舉證，無法做釐清，校方會推卸責任。她接獲家長檢舉，某幼兒園不僅超收，還僱用沒有教保人員資格的助教，幼童的藥沒有餵就丟到垃圾桶，教室裡沒有老師，而是播放影片給幼童觀看，這些問題教育局不知情嗎？她會將資料送絡教育局，必需儘速查處。

另，林燕祝指出，台南市學校一律要使用國產豬肉，為提升營養午餐食用品質，每年採購萊克多巴胺快速檢驗試劑供學校抽檢，從1年5次改成1學期5次，她要求檢驗標準應以國際的ppb為主，避免以ppm產生四捨五入的偷渡空間。

林燕祝也強調，她爭取永康區忠孝公園旁空地做為三里（二王、三合、五王）活動中心，從2018年就已經會勘，2019年提案再度會勘，體育處至今近3年的時間沒做出任何的回應，難道必須等到由另一個議員提出才會被重視？



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