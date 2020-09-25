有人自稱市府人員臉書回復民眾陳情　林燕祝質疑市府養網軍批議員、記者

▲台南市議員林燕祝在市議會定期會，質疑市府有養網軍在網路上批評議員質詢和記者報導是「假新聞」。（圖／記者林悅翻攝）





記者林悅／台南報導

台南市議員林燕祝25日在市議會定期會質詢台南市研考會表示，有民眾在臉書上控訴鹽水區公所身心障礙人員遭霸凌，卻被自稱市府市民信箱承辦人「蔡侑紘」回覆，她以此質疑市府有養網軍在網路上批評議員質詢和記者報導是「假新聞」。

林燕祝說，有民眾4月間在臉書上指控鹽水區公所身障員工遭市府官員言語霸凌欺負，沒想到一位「蔡侑紘」的人，在臉書上自稱是市府市民信箱承辦人，還回應指稱該件市民陳情案進入系統錄案，並指目前權責機關已依規定時間處理中。

林燕祝詢問市府研考會主委戴偉峻，研考會有沒有這個人、市民信箱是不是這個人負責，戴主委答「沒有」！。林燕祝說，對方既然不是市府人員，竟可以進入市府臉書後台，掌握陳情資料，她強烈懷疑他是市府「網軍」，市府有養網軍在網路上批評議員在議事廳的質詢，和記者的報導是「假新聞」。

林燕祝也指出，台南市府向提供電子輓聯的民眾收10元讓其他縣市笑話，說台南市連十元都要收，市府應該考慮取消收費。另，林燕祝也建議法制處針對幼兒園設置監視器的爭議，主動將中央的相關法令和設置辦法提供給教育局和社會局，讓台南市幼兒園監視器設置的位置，可以比照中央 和其他縣市一體適用。



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