高加索激戰引爆點…來自「不存在的國家」！　恩怨衝突回溯百年前

▲亞塞拜然與宿敵亞美尼亞爆發衝突。（圖／路透，下同）

文／中央社記者何宏儒安卡拉28日專電

高加索地區鄰國亞美尼亞和亞塞拜然為一個「不存在的國家」再度兵戎相向，27日開始的戰役徹夜未歇，雙方都進行軍事動員，情勢急速升高。

納哥諾卡拉巴克地區（Nagorny Karabakh）是這場衝突的引爆點。

它位在亞塞拜然境內，因居民在種族上屬亞美尼亞人而存在分離主義勢力。兩個前蘇聯加盟共和國亞美尼亞和亞塞拜然1990年代就曾開戰，因為納哥諾卡拉巴克地區而引發的長期衝突現在再度引爆。

Azerbaycan Ermenistan'a ait mühimmat deposunun imha görüntülerini paylaştı https://t.co/grxy9m2aFF pic.twitter.com/TDPGuy20xU — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) September 27, 2020

衝突緣由可以從100年多前講起。

俄羅斯帝國於1917年解體後，1918年獨立的亞美尼亞民主共和國、亞塞拜然民主共和國都對以亞美尼亞人居多的納哥諾卡拉巴克地區主張領土主權。蘇聯解體後，當地再成兩國爭端所在。

1991年，當地經公民投票後以接近100%的壓倒性贊成而宣告獨立，成為阿爾察赫共和國（Republic of Artsakh），但至今未獲任何聯合國成員承認，舉世大部分國家將其視為亞塞拜然的一部分。

根據「阿爾察赫共和國」官網，「首都」位在史提帕納科特（Stepanakert）、面積1萬1500平方公里、人口15萬、人種95%為信仰基督教的亞美尼亞人、官方語言為亞美尼亞語。據報導，亞美尼亞貨幣德拉姆（AMD）在當地完全流通，就連它的國旗也以亞美尼亞國旗為基礎，只是在右側增加數條白條紋。

納哥諾卡拉巴克地區自1990年代以來處在衝突隨時可能重啟的「凍結衝突」（frozen conflict）狀態。土耳其廣播電視公司國際頻道（TRT World）報導，亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）今天宣布進行局部軍事動員後，國家動員和兵役局可望展開徵調。阿利耶夫的決定已提交內閣作業。

亞塞拜然國防部表示，中部城巿泰爾泰爾（Terter）從早上開始遭遇亞美尼亞軍隊火力攻擊。雙方都出動重型火炮。

- Ağdərə istiqamətində düşmənin artilleriya bölmələrinə zərbələr endirilib - VİDEO



- Артиллерийским подразделениям противника на Агдеринском направлении был нанесён ответный удар - ВИДЕО



- Enemy artillery units in the Aghdara direction were hit - VIDEO pic.twitter.com/FfRhY78KLP — Azerbaijan MOD (@wwwmodgovaz) September 28, 2020

在阿利耶夫上述宣布前，亞塞拜然國防部聲明指出：「國防部對亞美尼亞發出最後警告：若有必要，將會對他們採取適當報復手段。」

亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）宣布緊急狀態並動員國內男性。半島電視台（Al Jazeera）報導，亞美尼亞和納哥諾卡拉巴克地區都已宣布戒嚴令並且展開軍事動員。亞塞拜然則實施軍事統治並對大城巿實施宵禁。

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）已與帕辛揚通話，細節不得而知。與此同時，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）則與阿利耶夫通話。區域國家的介入料使衝突更形複雜。

土耳其為亞塞拜然盟友。艾爾段承諾支持亞塞拜然，強調亞美尼亞是「區域最大威脅」，並且呼籲「在反侵略、反殘暴戰役中，舉世應對亞塞拜然相挺」。帕辛揚則予以反擊，指控土耳其的「危險行徑」並敦促國際社會確保安卡拉不會介入衝突。

亞美尼亞和亞塞拜然2016年4月的衝突至少造成200人喪命。亞賽拜然矢言，若有必要，將派兵「收復失土」；亞美尼亞也強調將竭盡全力「保衛」當地。「凍結衝突」而狀態膠著20多年的納哥諾卡拉巴克地區情勢正急速升高。

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