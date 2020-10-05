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大演病房實境秀！網放大川普「抱病辦公照」驚：只是在白紙簽名

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▲▼ 美國總統川普在軍醫院辦公的畫面曝光。（圖／路透）

▲美國總統川普在軍醫院辦公的畫面曝光。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美國總統川普1日透過推特證實，他與第一夫人梅蘭妮亞確診新冠肺炎，消息一出，震驚全球，而他本人也在2日入住馬里蘭州沃爾特．里德軍事醫學中心接受治療。然而染疫的川普似乎想表現自己勤奮工作的形象，從白宮4日公布的照片可以看出，他在3日仍然忙著辦公。不過照片卻被眼尖的網友發現，川普只是在一張「白紙」上胡亂簽字而已，直批他「裝模作樣（#Staged）」，相關一詞更是瞬間登上推特熱搜。

根據英媒《獨立報》報導，美國白宮4日公布了一張川普住進軍事醫學中心後，仍認真辦公的照片。只見照片中，身穿西裝的川普，臉色蒼白，低著頭簽屬著公文。而他的女兒伊凡卡也在推特分享另一張川普辦公照並自豪地說，「沒有什麼事情，可以阻止他（父親）為美國人民工作。」

儘管川普團隊想要凸顯他勤奮並努力不懈、不會被新冠肺炎打倒的樣貌，但相關照片卻被眼尖記者發現，川普簽署的根本不是什麼公文，而是一張白紙而而已。網友痛批，川普簡直就是在裝模作樣，甚至還說，他真的把總統一職當作真人秀在演了。

根據航空雜誌The Air Current的總編奧斯楚沃（Jon Ostrower）分析，白宮公布的照片與伊凡卡上傳的照片，雖然是在不同的背景下拍攝，但是透過背後的時鐘可以看到，兩張照片的拍攝時間只差了10分鐘，再度加深外界對於川普造假辦公照的疑惑。

消息曝光後，網友不留情地直接在推特上刷起「裝模作樣（#Staged）」一詞，大嗆川普連這種照片也要造假，根本就是在演一場「總統實境秀」，而#Staged也瞬間衝進推特熱搜。

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